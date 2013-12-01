  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۵

قیمت سکه و ارز در بازار امروز 

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز یکشنبه منتشر شد.

مهر: نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز یکشنبه جاری در بازار 872 هزار تومان، طرح قدیم 872 هزار تومان، نیم سکه 441 هزار تومان، ربع سکه 263 هزار تومان و گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 89 هزار و 300 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (دیروز) 1255 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 2957 تومان، هر یورو را 4010 تومان، هر پوند را 4840 تومان و هر درهم امارات را 811 تومان اعلام کردند.


نوع سکه

یکشنبه - قیمت (تومان)

سکه‌تمام‌طرح‌جدید

872000

سکه‌تمام‌طرح‌قدیم

872000

نیم سکه

441000

ربع سکه

263000

گرمی

170000

هرگرم‌طلای18عیار

89300

نوع ارز

 

دلار آمریکا

2957

یورو

4010

پوند انگلیس

4840
 
 

 

کد مطلب 2405462

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها