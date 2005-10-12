تيم كشتي كارگران درفصل نقل و انتقالات يارگرفت

به گزارش خبرنگار " مهر" اسامي كشتي گيران به اين شرح است:

1- مهدي بهكار 2- ابوالفضل بهكار 3- عليرضا قرايي 4- علي اصغر مرادي 5- مجيد يوسفي 6- شاهين كيانيان

7- مهدي حسين رضايي 8- محمد رضا عاشوري 9- حسن كمره اي 10- مهدي سهرابي 11- محمد رضا آذرشكيب

12- سالار قاسمي 13- امير مسعود انصاري

شايان ذكراست: تيم باشگاه كارگران ( شهيد معتمدي ) با استفاده از امتيازتيم جوانان سلام دراين دوره از رقابتها حضورخواهد داشت.

همچنين گفتني است: اكبرفلاح، يداله اعتصامي و ابوالفضل انصاري نيزبعنوان مربيان اين تيم معرفي شدند.