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۲۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۴۹

تيم كشتي كارگران درفصل نقل و انتقالات يارگرفت

براي حضور در رقابتهاي ليگ برتر امسال 13 كشتي گير رسما به تيم كارگران (شهيد معتمدي) پيوستند.

به گزارش خبرنگار " مهر" اسامي كشتي گيران به اين شرح است:
1- مهدي بهكار  2- ابوالفضل بهكار  3- عليرضا قرايي  4- علي اصغر مرادي   5- مجيد يوسفي  6- شاهين كيانيان
7- مهدي حسين رضايي   8- محمد رضا عاشوري   9- حسن كمره اي    10- مهدي سهرابي   11- محمد رضا آذرشكيب
12- سالار قاسمي   13- امير مسعود انصاري
شايان ذكراست: تيم باشگاه كارگران ( شهيد معتمدي ) با استفاده از امتيازتيم جوانان سلام دراين دوره از رقابتها حضورخواهد داشت.
همچنين گفتني است: اكبرفلاح، يداله اعتصامي و ابوالفضل انصاري نيزبعنوان مربيان اين تيم معرفي شدند.

کد مطلب 240547

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