واحد مرکزی خبر: داوطلبان این آزمون تا ساعت24یازدهم آذر فرصت دارند برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی Sanjesh.org مراجعه کنند.
آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز Ph.D) جمعه16اسفند92برگزار خواهد شد.
ثبت نام اینترنتی آزمون ورودی دوره دکتری (نیمهمتمرکز Ph.D) سال۱۳۹۳که از سه شنبه پنجم آذر آغاز شده بود؛ امروز پایان می یابد.
واحد مرکزی خبر: داوطلبان این آزمون تا ساعت24یازدهم آذر فرصت دارند برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی Sanjesh.org مراجعه کنند.
کد مطلب 2405470
نظر شما