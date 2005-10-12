بهزاد هدهدي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در زمينه پيشرفت انجمن هاي علمي دانشجويي يادآور شد: تعداد انجمن هاي علمي دانشجويي در دانشگاه تهران از حدود 12 انجمن در هفت ماه گذشته به 58 انجمن در وضعيت فعلي رسيده است.
هدهدي اظهار كرد : انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه تهران از نظر كميت حائز رتبه اول در بين تمامي دانشگاه هاي كشور هستند.
مدير انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه تهران در گفتگو با "مهر" خبر داد:
رشد400 درصدي انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه تهران
مدير انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه تهران از رشد400 درصدي انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه تهران طي هفت ماه گذشته خبر داد.
کد مطلب 240548
نظر شما