تسنیم نوشت: داریوش مهرجویی با اندوه و تاثر فراوان از درگذشت خواهرش در مراسم بزرگداشت خواهرش با اشاره به آلودگی شهر تهران گفت: این آلودگی هوا بود که خواهرمن را به کشتن داد و این آلودگی هوا، همه را می‌کشد. همه دوستان من سرطان گرفته‌اند. همین آلودگی هوا عزت‌الله انتظامی را راهی بیمارستان کرد. مردم ما از این آلودگی در حال مردن هستند و معلوم نیست مسئول محیط زیست ما کجاست و چه کار می‌کند.

این کارگردان پیشکسوت اضافه کردند: من بسیار خشمگین هستم. اهواز بدترین شهر جهان شده است، همه شما کامیونی را تجربه کرده‌اید که از کنار شما رد شده و کلی دود خارج کرده است.

مهرجویی در پایان سخنانش گفت: رییس محیط زیست این مملکت باید به من جواب بدهد نه اینکه فقط حرف بزند. شهردار عزیز کاری بکن همه دارند، می‌میرند.

در بخش دیگری از مراسم رخشان بنی‌اعتماد کارگردان سینما در حالی که اشک می‌ریخت، گفت: ژیلا در «گیلانه» و «خون‌بازی» فقط همکار من نبود، ما دورانی را زیر یک سقف گذرانده‌ایم و چند سالی به همراه نوشین عاطفی در ساختمان قدیمی محله امامزاده «زرگنده» زندگی می‌کردیم که نام آنجا را «خانه آرزوها» گذاشته بودیم.

کارگردان «زیر پوست شهر» با بیان اینکه ژیلا عین خودش بود و شبیه هیچ‌کسی نبود، گفت: بویی از تفاخر در رفتارش وجود نداشت.

این کارگردان سینما هنر بزرگ ژیلا مهرجویی را هنر زندگی کردن دانست و گفت: او با ناجوانمردانگی‌ای که در حق‌اش شده بود، دنیایی از صلح در وجودش بود. ما سال‌ها با هم رفاقت داشتیم اما هیچ‌وقت تلخی‌هایی که در جوانی در کامش ریخته شده بود را از او نشنیدیم.

این کارگردان سینما بیان کرد: ما ایده‌هایی داشتیم اما اتفاقاتی افتاد که خانه آرزوهای ما را به هم ریخت.

بنی‌اعتماد با اشاره به اینکه آن زمان دوران دلتنگی ژیلا برای «مینا»یش بود و در عین حال دنیای امید و آرزو را سپری می‌کرد، ابراز خوشحالی کرد که مینا (دختر ژیلا مهرجویی) چقدر خوب رویاهای ژیلا را به واقعیت رساند.

بنی‌اعتماد ادامه داد: ژیلا به معنای واقعی زنی زحمتکش و پر از شور و انرژی بود و هنوز رفتنش باورم نمی‌شود.

کارگردان «زیر پوست شهر» با بیان اینکه ژیلا مهرجویی عین خودش بود و شبیه هیچ‌کسی نبود، گفت: بویی از تفاخر در رفتارش وجود نداشت.

پس از سخنان رخشان بنی‌اعتماد که او هم به دلیل شرایط روحی نتوانست صحبت‌های خود را ادامه دهد، مینا مهرجویی، دختر ژیلا مهرجویی با تشکر از حاضران گفت: ممنونم که ما را در این روزها دلگرم می‌کنید. از دست دادن خیلی سخت و دردناک است اما گاهی مرگ واقعا باشکوه است که تمام غصه‌های ما یکی می‌شود.

دختر ژیلا مهرجویی که به سختی می‌توانست سخن بگوید، اضافه کرد: مهم‌ترین چیزی که از او یاد گرفتم این بود که مقابل هیچ یک از اتفاقات ناگوار حسرت نخورم، الان هم می‌دانم او شاد است. ما امروز پیش او بودیم، او شاد بود. جای خوبی خوابیده است.

مینا مهرجویی با اشاره به اینکه مادرش بانویی زحمتکش و پر از انرژی بود در پایان گفت: او عین هیچ کسی جز خودش نبود و من رفتنش را باور نمی کنم.

در این مراسم هنرمندانی چون رخشان بنی‌اعتماد، لیلا حاتمی، علی مصفا، فرشته طائرپور، محمود کلاری، کوهیار کلاری، نیکی کریمی، مسعود رایگان، پگاه آهنگرانی، گوهر خیراندیش، احمد امینی، همایون ارشادی، مهدی سلطانی، محمدمهدی عسگرپور، ابوالحسن داودی، نظام‌الدین کیایی، مانی حقیقی، ملک‌جهان خزاعی، جعفر پناهی، پرویز نوری، ناصر چشم‌آذر، امین حیایی، مهتاب کرامتی، مرجان شیرمحمدی، نگار آذربایجانی، غلامحسین نامی، رضا درمیشیان و... حضور داشتند.

ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس سینمای ایران و خواهر داریوش مهرجویی به تازگی بر اثر افت فشار در بیمارستان از دنیا رفت، او یک عمل قلب را پشت سرگذاشته بود.