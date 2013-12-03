نامه می نویسد: عمان، کشوری با حکومت پادشاهی و جمعیتی بالغ بر 2 میلیون نفر، طی 4 دهه گذشته در نقش یکی از وفادارترین و باثبات ترین دوستان و همسایگان ایران ظاهر شده است.

«سلطان قابوس» که کمتر پیش می‌آید سفر خارجی برود و همواره بر صندلی مسقط در کنفرانس‌ها و نشست‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نماینده وزیر خارجه این سلطنت نشین تکیه می‌زند، طی 3 سال اخیر بیش از هر زمان دیگری نامش آن هم در وقایع و مواقع حساس و مهم در ایران بر سر زبان‌ها افتاده و به تیتر یک رسانه‌ها تبدیل شده است.



قابوس بن سعید، تحصیلکرده انگلستان و آلمان که علاقه وافری به موسیقی دارد و گفته می‌شود ارکستری شامل 120 نوازنده در اختیار دارد، اصلی ترین بازیگر پشت پرده حوادث و روابط جسته و گریخته تهران-واشنگتن است، گو آنکه بن سعید که ادامه حکومتش را مدیون ایران و ایرانیان می‌داند، تنها امین تهران برای راستی آزمایی غرب بوده و هست.



سلطان عمان در چند سال اخیر با استفاده از روابط نزدیک خود با ایران، کشورهای عربی و غرب، نقش میانجی را به خوبی ایفا کرده است. سلطان قابوس در سال 66 تلاش کرد تا با برگزاری نشست‌هایی در مسقط بین ایران و عراق به پایان جنگ کمک کند اما به نتیجه ای نرسید.



سلطان قابوس در چند سال اخیر بارها با میانجیگری میان تهران و پایتخت‌های اروپایی، زمینه آزادی شهروندان بازداشتی از دو طرف را فراهم کرد. شیوه کار هم این‌گونه بود که سلطان قابوس با میانجیگری دوجانبه، بعد از آزادی هر شهروند ایرانی یا غربی، آنها را با استفاده از هواپیمای اختصاصی به مسقط منتقل مییکرد و بعد از چند روز میزبانی، تحویل کشورشان مییداد. اوج میانجیگری سلطان قابوس هم در ماجرای سه شهروند امریکایی بازداشتی در ایران (سارا شورد، شین بائر و جاشوا فتال) بود که هر سه بعد از پرداخت وثیقه 5/1 میلیارد تومانی آنها توسط پادشاه عمان، از زندان آزاد و در دو مرحله با استفاده از هواپیمای اختصاصی پادشاهی عمان به مسقط منتقل و تحویل خانواده‌هایشان شدند. همچنین آزادی مجتبی عطاردی (استاد دانشگاه شریف که در امریکا بازداشت بود)، شهرزاد میرقلی خان (زندانی در امریکا) و نصرالله تاجیک (سفیر اسبق ایران در اردن که در لندن بازداشت بود) با میانجیگری‌های سلطان قابوس محقق شد. برخی رسانه‌ها از سرگیری روابط بین ایران و عربستان و انگلیس در دهه 1990 را به واسطه‌گری عمان مرتبط دانسته‌اند. همچنین در نتیجه اعتماد میان تهران و مسقط، سفارت عمان مسوولیت حفاظت از منافع ایران در لندن را برعهده گرفته است.



سلطان میانجی؛ اولین مهمان خارجی روحانی شد!



«سلطان قابوس» در حالی 3 شهریور و در مدت زمان کوتاهی بعد از روی کار آمدن حسن روحانی وارد تهران شد که حرف و حدیث‌های زیادی درباره چرایی سفر او به تهران در محافل سیاسی و رسانه‌ها مطرح بود.



سلطان 73 ساله عمانی که پیش از این دو بار و در سال‌های 1350 و 1388 به ایران سفر کرده اگرچه نخستین میهمان خارجی حسن روحانی و دولت یازدهم بود اما سفر او تفاوت‌های عمده‌ای با آمد و رفت‌های پیشین پادشاه عمان داشت چرا که نه تنها شرایط ایران با پایان کار محمود احمدیینژاد در ریاست‌جمهوری تغییر کرده بود اما جذابیت سفر سلطان قابوس به تهران تنها این نبود چرا که همزمان با انتشار خبر سفر او به تهران، شایعاتی درباره نقش میانجیگری عمان میان ایران و امریکا در رسانه‌ها منتشر شد. بنا به اخبار منتشر شده سلطان قابوس حاوی پیام ویژه‌ای برای ایران بود، امری که صحت آن هیچگاه به صورت رسمی اعلام نشد.





این داستان سرایی اما در پایان سومین نشست ایران و 1+5 در ژنو و توافق تهران با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته ای تهران، به واقعیت تبدیل شد تا رسانه هایی همچون المانیتور و آسوشیتدپرس تنها دقایقی پس از این توافق از نشست‌های محرمانه نمایندگان ایران و آمریکا در مسقط و نقش پررنگ سلطان قابوس در حل پرونده هسته ای ایران پرده بردارند.



سلطان قابوس که برای آزادی شهروندان ایران در آمریکا و بالعکس هواپیماهای اختصاصی اش را به تهران و واشنگتن میفرستاد و میلیون ها دلار وثیقه می گذاشت این بار پایتخش را به محل بحث بر سر مناقشات 30 ساله ایران و آمریکا تبدیل کرده بود.



ظریف، وزیر خارجه ایران که پس از 3 دور مذاکرات ژنو اکنون در تور سفر به کشورهای حاشیه خلیج فارس به سر می برد، روز گذشته با پادشاه و وزیر خارجه عمان دیدار و گفت وگو کرد. ظریف در دیدار با سلطان قابوس با یادآوری سفر اخیر وی به تهران در جهت استمرار گسترش تقویت مناسبات دو کشور، افزود: جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاست اصولی خود مبتنی بر حسن همجواری و اهمیت به روابط با کشورهای منطقه، برای عمان به عنوان یک همسایه خوب احترام خاصی قائل است.



از سوی دیگر و در حالی که همچنان ابعاد تازه ای از پادرمیانی عمان در توافق تاریخی ایران و آمریکا در رسانه ها منتشر می شود، یوسف بن علاوی وزیر خارجه عمان گفت که در مورد نقش عمان در مذاکرات هسته ای بین تهران و پنج بعلاوه یک اغراق شده است .وزیر خارجه عمان افزود: این گزارش ها اغراق شده است و و دو طرف برای دستیابی به راه حلی سیاسی منافع مشترک داشتند.



اکنون که مسقط به عنوان همسایه و کشور مورد اعتماد و وفادار ایران تبدیل شده است و اهمیت این کشور برای ایران از سوی غرب و به ویژه آمریکا نیز درک شده، می توان پیش بینی کرد و انتظار داشت که در گام های بعدی و در سال های آینده و با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در ایران که سیاست تعامل و تنش زدایی در خارج از کشور را در پیش گرفته است، شاهد نقش آفرینی مجدد این کشور در مناسبات تهران –واشنگتن باشیم.