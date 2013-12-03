مجله مهر: صورتحساب‌های جدید رستوران‌ها در کنار اعلام قیمت می‌توانند کاربرد بیشتری پیدا کنند و به قول معروف ارزش افزوده داشته باشند. یک شرکت فعال در این زمینه نرم‌افزاری را برای صدور «صورتحساب‌های هوشمند» در رستوران‌ها تولید کرده که با استقبال خوبی مواجه شده است. این شرکت خودش نام قبض‌هایش را «صورتحساب‌های تغذیه‌ای» گذاشته که بر اساس سفارش غذای افراد به آنها توصیه‌های غذایی انجام می‌دهد. مثلاً شما بعد از رفتن به یک فست‌فود ممکن است در زیر قبض‌تان با این جمله مواجه شوید: شما ساندویچ با سس مایونز سفارش داده‌اید. با درخواست حذف سس می‌توانید ۱۵۰ کاری و ۱۰ گرم چربی کمتر به بدنتان برسانید و کمتر چاق شوید. یا در نمونه‌ای از صورتحسابی که این شرکت منتشر کرده آمده است: شما می‌توانید با انتخاب نوشابه رژيمی،آب معدنی یا آیس‌تی بدون شکر ۲۶۰ کالُری کمتر دریافت کنید. دریافت ۲۶۰ کالُری کمتر در روز به معنای ۲۷ پوند(۱۲ کیلوگرم) وزن کمتر طی یک سال است.

این نرم‌افزار با بررسی سفارش‌های هر مشتری با یک استفاده از اطلاعات تغذیه‌ای به او توصیه‌های متفاوتی می‌دهد. عادت‌های غذایی مشترکان رستوران‌ها به همین خاطر می‌تواند در بایگانی این نرم‌افزار برای توصیه‌های بعدی باقی بماند.

محققان این شرکت طی ۲ سال استفاده از این نرم‌افزار صدور صورتحساب را در یک فست فود بررسی کرده‌اند و متوجه تغییر تدریجی انتخاب‌های مردم شده‌اند. به گفته آنها این نکته‌های کوچک در زیر صورتحساب در این فست فود باعث شد تا مشتری‌ها به جای مثلاً سیب‌زمینی سرخ کرده برای بچه‌های خود سالاد یا میوه سفارش دهند.