۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۹:۲۹

تکذیب برکناری رییس دانشگاه‌تهران

 مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خبر برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران را تکذیب کرد.

ایرنا: عبدالحسین فریدون اظهار داشت: نه تنها برکناری رییس دانشگاه تهران بلکه برکناری هیچیک از روسای دانشگاه های کشور در دستور کار وزارت علوم نبوده است.

وی تاکید کرد: هرگونه اخبار منتشره رسانه ها درباره تغییر روسای دانشگاه را تکذیب می کنم.

برخی از رسانه ها طی روزهای گذشته با خبرسازی هایی سعی داشتند تغییر روسای دانشگاه ها را تحت عنوان احتمالات و گمانه زنی ها به جامعه دانشگاهی القا کنند.

این درحالیست که مسوولان وزارت علوم بارها اعلام کرده اند که به جز موارد استثنا و محدود بنا ندارند دست به تغییر روسای دانشگاه ها بزنند.

هم اکنون بیش از دو هزار مرکز دانشگاهی و آموزش عالی در سراسر کشور فعالیت دارند که از این تعداد، حدود 100 دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم و بقیه جزو مراکز غیردولتی به شمار می آیند.

