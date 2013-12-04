تقاضای پرداخت پول برای عکاسی!

مجله مهر: یکی از مخاطبان مجله مهر نوشته است:«چند روز پیش برای استفاده از کافی شاپ، وارد باغ فردوس و موزه سینما شدیم. برای رفتن به کافی شاپ از ما ورودی نگرفتند اما وقتی خواستیم از محوطه زیبای باغ و نمای بیرونی موزه سینما عکس بگیریم، نگهبان گفت که باید 3 هزار تومان ورودی بپردازیم تا بتوانیم عکس بگیریم. ما متعجب نگاه کریم و از عکاسی پشیمان شدیم.

عکس گرفتن از نمای بیرونی ساختمان برای این موزه هزینه دارد؟ وقتی ما نمی خواهیم از امکانات موزه استفاده کنیم یا از آن بازدید کنیم، چرا باید هزینه بپردازیم؟

ما که در نهایت بیرون رفتیم و از پشت نرده ها عکس گرفتیم اما این برخوردها افرادی را که به چنین مکان هایی علاقه مند هستند، دلزده می کند و فراری می دهد. راه های بهتری برای کسب درآمد وجود دارد و می شود برخوردهای بهتری با مردم و بازدید کننده ها داشت. »