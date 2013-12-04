اعدامی زنده شده به زندان رفت

شرق: این مرد که «علیرضا-م» نام دارد به جرم قاچاق 970 گرم شیشه به مرگ محکوم شده‌ و دوبار از کمیسیون عفو و بخشودگی درخواست بخشش کرده ‌بود اما به دلیل سابقه‌دار بودن متهم این کمیسیون با درخواستش موافقت نکرده و او را مستحق مرگ دانسته‌ بود تا اینکه اواسط مهرماه بعد از اجرای حکم اعدام علیرضا در زندان بجنورد، وی به سردخانه منتقل شد اما ساعاتی بعد کارگر سردخانه فهمید او نفس می‌کشد.

خانواده محکوم 37 ساله که شب قبل از اعدام با او دیدار و خداحافظی کرده‌ بودند وقتی برای تحویل گرفتن جنازه به سردخانه رفتند، متوجه شدند علیرضا به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده و هنوز زنده ‌است. دو هفته بعد از اینکه مرد اعدامی به بیمارستان منتقل شد از کما بیرون آمد و امید به بهبود وی بیشتر شد، هرچند برخی پزشکان تصور می‌کردند نرسیدن اکسیژن به مغز این مرد مشکلات و آسیب‌های شدیدی را برای او به وجود بیاورد اما مرد اعدامی بعد از به‌هوش آمدن توانست همه اندام‌هایش را حرکت بدهد.

او کاملا سالم بود. پزشکان بعد از معاینه وی اعلام کردند علیرضا به خاطر شوک ناشی از اعدام و فشاری که بر تارهای صوتی‌اش وارد شده‌ هنوز قدرت صحبت‌کردن ندارد اما هیچ آسیبی به مغز یا اندام‌های دیگر بدنش وارد نشده است.

مدتی بعد از به هوش آمدن این مرد خانواده‌اش به ملاقات وی رفتند. علیرضا در این دیدار بعد از در آغوش گرفتن فرزندانش مرتب می‌گفت: «خدایا شکرت. خیلی سخت بود.»

برادر علیرضا روز گذشته درباره آخرین وضعیت برادرش به خبرنگار ما گفت: حال علیرضا کاملا خوب است و وقتی پزشکان اعلام کردند او مرخص است مسوولان دادسرا او را به زندان بازگرداندند.

وی گفت: درخواست عفو توسط وکیل و خودعلیرضا و فرزندانش به کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده‌شده و امیدواریم مطابق آنچه رییس قوه‌قضاییه گفته بود حکم اعدام برادرم لغو شده و به او در مجازاتش تخفیف بدهند. ما در حال حاضر مثل خانواده سایر زندانیان می‌توانیم به دیدار علیرضا برویم و هر هفته نیز همدیگر را می‌بینیم. دادگستری و دادستانی بجنورد خیلی همکاری کرده‌ و شرایط خوبی را در زندان برای برادرم به وجود آورده‌اند. چکاپ کامل از او به عمل می‌آید و مرتب توسط پزشکان ویزیت می‌شود.