۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۶

سخنرانی قالیباف،جلیلی و صفار به مناسبت روز دانشجو

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به برنامه این تشکل دانشجویی به مناسبت ۱۶ آذر تاکید کرد: شهردار تهران و دو تن از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با دعوت این تشکل دانشجویی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران سخنرانی ‌می‌کنند.

تسنیم: امیرعلی آزادی مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به برنامه این تشکل دانشجویی به مناسبت روز دانشجو اظهار داشت: بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به مناسبت شصتمین سالگرد شهادت سه آذر عاشورایی و گرامیداشت  روز دانشجو برنامه‌ای با عنوان «خیبر باقی است» برگزار می‌کند.

وی افزود: محمد باقر قالیباف شهردار تهران، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد حسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مراسم سخنرانی خواهند کرد.

این فعال دانشجویی تاکید کرد: مراسم مذکور ساعت 13 روز شنبه 16 آذر ماه در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

