ایسنا: آجای شارما، کاردار غیرمقیم انگلیس در ایران روز سه‌شنبه وارد تهران شد.



به گزارش شبکه خبری پرس‌ تی.وی شارما در بیانیه‌ای که توسط وزارت امور خارجه انگلیس منتشر شد، گفت: اولین سفر امروز من به تهران خوب بود و من مایلم از مقامات ایران از جمله حسن حبیب‌الله زاده همتای ایرانیم به خاطر تسهیل این سفر تشکر کنم.



وی افزود: من گفت‌وگو‌های دقیق و سازنده‌ای با وزارت امور خارجه ایران درباره پیشبرد روابط دوجانبه‌مان براساس یک مبنای گام به گام و دوجانبه داشتم.



ایران و انگلیس در ماه اکتبر توافق کردند که به عنوان اولین گام برای بازگشایی سفارت‌هایشان در خاک یکدیگر، کاردارهای غیرمقیمی را منصوب کنند.



این تحول به دنبال دیدار محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه با ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس در ماه سپتامبر در نیویورک اتفاق افتاد. آنها در این دیدار روش‌های بهبود روابط تهران و لندن براساس روابط دوجانبه را بررسی کردند.



دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس نیز در تاریخ 19 نوامبر گفت‌وگویی تلفنی با حسن روحانی، رئیس جمهور ایران داشت و دو طرف درباره از سرگیری مذاکرات دوجانبه و برخی مسائل دیگر گفت‌وگو کردند. این اولین تماس بین نخست ‌وزیر انگلیس و رییس جمهور ایران پس از بیش از یک دهه بود.