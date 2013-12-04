اولین تصویر از فرمانده به شهادت رسیده حزب الله

مجله مهر: برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که ترور حسان اللقیس مدت کوتاهی پس از پایان گفت و گو سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با شبکه OTV و در هنگام بازگشت او از محل کارش صورت گرفته است. یک مقام‌ امنیتی لبنان در گفت و گو با روزنامه دیلی استار گفته است که عامل یا عوامل ترور از یک تفنگ ۹ میلی‌متری مجهز به صدا خفه‌کن استفاده کرده‌اند و حداقل ۵ گلوله به سر و گردن فرمانده حزب الله شلیک شده است. قرار است تشییع جنازه این فرمانده حزب الله در بلعبک انجام شود.



خودروی فرمانده حزب الله

«علی» پسر فرمانده حزب الله که در سال ۲۰۰۶ به شهادت رسید.