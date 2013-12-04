۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۸

اولین تصویر از فرمانده به شهادت رسیده حزب الله

حزب الله به شهادت رسیدن حسان اللقیس از فرماندهان خود را به وسیله افراد مسلح تائید کرده است. گزارش‌ها اولیه نشان می‌دهد که این فرمانده حزب الله با رگبار افراد مسلح در خودروی خود به شهادت رسیده است. مقام‌های حزب الله رژیم صهیونیستی را عامل ترور این فرمانده خوانده‌اند. علی،پسر این فرمانده حزب الله هم در جنگ ۳۳ روزه با رژيم صهیونیستی در سال ۲۰۰۶ به شهادت رسیده بود.

مجله مهر: برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که ترور حسان اللقیس مدت کوتاهی پس از پایان گفت و گو سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با شبکه OTV و در هنگام بازگشت او از محل کارش صورت گرفته است. یک مقام‌ امنیتی لبنان در گفت و گو با روزنامه دیلی استار گفته است که عامل یا عوامل ترور از یک تفنگ ۹ میلی‌متری مجهز به صدا خفه‌کن  استفاده کرده‌اند و حداقل ۵ گلوله به سر و گردن فرمانده حزب الله شلیک شده است. قرار است تشییع جنازه این فرمانده حزب الله در بلعبک انجام شود.
 

خودروی فرمانده حزب الله 

«علی» پسر فرمانده حزب الله که در سال ۲۰۰۶ به شهادت رسید.

