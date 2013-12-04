تولید نیم میلیون خودرو در 8 ماه

وزارت صنعت، معدن و تجارت: در این مدت تولید خودروهای سواری بالغ بر361 هزار و 97 دستگاه گزارش شده است.

این گزارش می افزاید : طی 8 ماهه گذشته تولید وانت به تعداد 59هزار و 211دستگاه ،کامیون 4هزارو 672دستگاه ، اتوبوس 219 دستگاه و مینی بوس 54 دستگاه رسیده است.

این گزارش حاکیست: طی8ماهه نخست سال جاری پراید نسیم و صبا به تعداد 122هزار و 96 دستگاه ، پژو پارس به تعداد 53هزار و 160 دستگاه ، پژو 405 بالغ بر 37 هزار و 434 دستگاه ،سمند به تعداد 33 هزار و 570دستگاه ، «تیبا» به تعداد 21 هزار و 934دستگاه ، رانا به تعداد 17 هزار و 204 دستگاه ، تندر90 به تعداد 13 هزار و 585 دستگاه ،محصولات رنو به تعداد 11هزار و 624 دستگاه،MVM به تعداد 11 هزار و 413 دستگاه ،پراید نسیم وصبا دو گانه سوز 7 هزارو 458دستگاه و «مگان» بالغ بر یک هزار و 178 دستگاه تولید شده است.

همچنین در 8ماهه گذشته ؛ انواع «مزدا» بالغ بر 363 دستگاه و« تینا » 696 دستگاه تولید شده است.

برپایه این گزارش ؛در آبان ماه سال جاری به تعداد 60 هزار و 465دستگاه انواع خودرو همچنین بالغ بر 50هزار و 689 دستگاه خودروی سواری تولید شده است.