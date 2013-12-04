تسنیم: محمد اصغری، کارشناس ارشد سازمان هواشناسی در خصوص آخرین وضعیت هوای کشور اظهار داشت: برای پایتخت و همچنین استان‌های شمالی بارندگی را از امروز تا فردا پیش ‌بینی می‌کنیم.

وی ادامه داد: در برخی از استان‌ها به خصوص استان‌های مازندران و گیلان بارندگی باعث آب گرفتگی معابر عمومی نیز می‌شود؛‌استانهای لرستان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد از بارندگی ضعیف‌تری برخوردار خواهند بود.

کارشناس ارشد سازمان هواشناسی با بیان اینکه بارندگی باعث شد تا خوشبختانه آلودگی هوا رفع شود، افزود: ما شاهد کاهش دمای 16 درجه‌ای در سواحل بوده و برای پایتخت نیز 5 الی 6 درجه‌ای کاهش دما خواهیم داشت.

اصغری بیان کرد: در شمال شرق مانند خراسان شمالی و جنوبی بارندگی تا پس فردا ادامه خواهد داشت.