خبرآنلاین: متن این نامه که در صفحه شخصی زیباکلام در فیسبوک منتشر شده است به شرح ذیل می باشد:
«محضر زعیم عالیقدر، حضرت آیت الَلّه مکارم شیرازی، مرجع والاتبار تشیع
باسلام و احترام،
اخیراً تذکری از آن مقام ارجمند در مطبوعات منعکس شدهاست مبنی بر مخالفت با مجاز کردن «فیسبوک» که از سوی وزیر محترم ارشاد، آقای علی جنتی، ابراز شدهبود.
در صورت امکان میخواستم از جنابعالی استفتاء نمایم که حرمت یا جایز ندانستن فیسبوک براساس کدام ادلّه، استنباط شرعی، فقهی و یا حقوقی است.
اگر اشکال به واسطه بیم سوءاستفادههایی همچون درج صور قبیحه یا مطالبی خلاف عفت عمومی است که، بالتّبع، عکاسی و سینما را هم باید جایز ندانست.
البته حضرت آیتالله محسنی اژهای، دادستان والامقام کل کشور، مواردی همچون «انتقال اطلاعات به بیگانگان» را هم حجتی بر جایز ندانستن فیسبوک اعلام فرمودهاند ــ اگرچه که بنده نمیدانم کدام اطلاعات را کاربران از طریق فیسبوک میتوانند به دشمن انتقال دهند که از طرق دیگر نمیتوانند.)
از آنجا که جدای از میلیونها شهروند عادی، کسر رو به ازدیادی از مسئولین محترم نظام هم وارد این شبکه اجتماعی شدهاند، استدعا دارم محض تنویر اذهان عمومی ادلّه شرعی حرمت فیسبوک را روشن بفرمایید.
ایام به کام باد
صادق زیباکلام»
