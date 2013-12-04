تسنیم: سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین‌نامه‌ای در صحن علنی طی سخنانی اظهار داشت: حدود یک ماه است که مردم اهواز و خوزستان با مشکلی به نام باران اسیدی مواجه هستند و 50 هزار نفر از مردم خوزستان برای این موضوع به درمانگاه‌ها مراجعه کرده‌اند.

وی ادامه داد: آقای وزیر بهداشت! چه اتفاقی باید بیفتد که شما به استان خوزستان بیایید و برای این موضوع جلسه اضطراری تشکیل دهید؟ این مشکل فقط به استان خوزستان اختصاص ندارد و به محصولاتی که در آینده از کشور صادر خواهد شد نیز مربوط است.

نماینده مردم اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: از دولت می‌خواهم تا برای این مشکل جلسه اضطراری در خوزستان تشکیل دهد.