۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۹

تذکر آیین‌نامه ای به دولت درباره هوای‌اهواز

نماینده مردم اهواز در مجلس از رئیس جمهور خواستار تشکیل جلسه اضطراری برای آلودگی هوای اهواز شد.

تسنیم: سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین‌نامه‌ای در صحن علنی طی سخنانی اظهار داشت: حدود یک ماه است که مردم اهواز و خوزستان با مشکلی به نام باران اسیدی مواجه هستند و 50 هزار نفر از مردم خوزستان برای این موضوع به درمانگاه‌ها مراجعه کرده‌اند.
وی ادامه داد: آقای وزیر بهداشت! چه اتفاقی باید بیفتد که شما به استان خوزستان بیایید و برای این موضوع جلسه اضطراری تشکیل دهید؟ این مشکل فقط به استان خوزستان اختصاص ندارد و به محصولاتی که در آینده از کشور صادر خواهد شد نیز مربوط است.
نماینده مردم اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: از دولت می‌خواهم تا برای این مشکل جلسه اضطراری در خوزستان تشکیل دهد.

