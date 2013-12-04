خبرآنلاین، امروز بابک دین پرست مدیرکل کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست خبری به تشریح عملکرد این حوزه در این 100 روز پرداخت.
او گفت: پس از سالها توانستیم تابوهای آموزش و پرورش را شکسته و اجازه طرح شیوع شناسی اعتیاد دانش آموزان را از این وزارتخانه بگیریم که به زودی این طرح اجرا خواهد شد.
مهمترین اظهارات وی در جدول زیر آمده است:
|موضوع
|شرح موضوع
|مرگ و میر بز اثر مصرف مواد مخدر
• مطابق آمار سال گذشته 3056 نفر به علت سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادهاند که این آمار نسبت به سال 90 کاهش 15 درصدی را نشان میدهد و میتوان گفت روزانه هشت نفر در کشور به علت سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست میدهند.
• پس از سوانح رانندگی بیشترین عامل مرگ و میر در ایران را سوء مصرف مواد مخدر تشکیل میدهد ، بر اساس طرح شیوع شناسی، در سال گذشته 53 درصد معتادان را شاغلان تشکیل دادند، همچنین از این تعداد 63 درصد متاهل و 75 درصد با تحصیلات دیپلم به بالا بودند.
• با توجه به اینکه تحصیلات، شغل و تاهل سه امر محافظتی در برابر اعتیاد است، وجود این تعداد از معتادان با هیچ نرمی سازگاری ندارد و این نشان میدهد که افراد از عواقب خطرناک اعتیاد اطلاع دارند اما آن را باور ندارند که دلیل آن، اطلاعات دروغی است که به آنها میدهیم.
• مطابق آمار پزشکی قانونی، در هفت ماهه نخست امسال 1627 نفر به دلیل سوء مصرف مواد مخدر فوت کردهاند که از این تعداد 1511 نفر مرد و 116 زن بودهاند و در مقایسه با سال قبل که 1751 نفر بود، کاهش هفت درصدی را نشان میدهد.
• بر اساس این آمار، بیشترین مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر را تهران، اصفهان و کمترین مرگ و میر را استانهای خراسان جنوبی و هرمزگان به خود اختصاص دادهاند.
|بیمه درمان معتادان
• بیمه درمانی معتادان تا دو هفته آینده نهایی می شود و قولهایی به ما دادهاند که در جلسه شورای عالی بیمه که تا دو هفته دیگر برگزار خواهد شد، تعرفههای مربوط به درمان اعتیاد ابلاغ میشود.
• 22.5 میلیارد تومان اعتبار از سوی ستاد به بیمه درمان معتادان اختصاص یافته است.
|بودجه
|• ستاد امسال بودجهای بالغ بر 20 میلیارد تومان را به حوزه فرهنگی و پیشگیری 15 دستگاه مرتبط فرهنگی اختصاص داده است.
|سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد
• این سند با هدف بررسی موانع و مشکلات موجود در روند تحقق برنامهها، روند اجرایی پروژههای مصوب توسط دستگاهها، رفع خلاءها و نواقص سند و پیشبینی ساز و کارهای لازم برای پایش و ارزیابی میزان اثربخشی فعالیتها در قالب کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاههای فرهنگی و پیشگیری در حال بحث، بررسی و اصلاح است.
• هدف نهایی از تدوین سند، کاهش میزان بروز اعتیاد به مواد اعم از گرایش به مصرف، مصرف آزمایشی، مصرف کارگاهی و سوء مصرف و وابستگی است و مقرر شده حداقل 40 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش برنامههای استاندارد پیشگیری در طول برنامه پنجم توسعه یعنی از سال 90 تا 94 قرار بگیرند.
• این سند جامع به عنوان نقشه راه فعالیتهای فرهنگی و پیشگیری، است.
• در کانونهای هدف، خانواده، مدارس و دانشگاهها، محلهها و محیط کار و رسانهها تعریف شدهاند که باید در طول برنامه پنجم توسعه اجرایی شود.
|عملکرد حوزه پیشگیری و فرهنگی
• اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابل تهدیدات و آسیبهای ناشی از مواد مخدر و روانگردان در بهرهگیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تاکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیطهای خانواده، کار، آموزش و تربیت در مراکز فرهنگ عمومی شکل گرفته است.
• برای نخستین بار در متن تفاهمنامه که بین دستگاهها مبادله شده، از سوی وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید شده است که وزرا و مسئولین دستگاههای فرهنگی و پیشگیری 80 درصد از اعتبارات مورد نیاز را که ابلاغ شده، تامین کنند و تخصیص 20 درصدی اعتبارات به این دستگاهها از سوی ستاد نیز منوط به تامین اعتبارات 80 درصدی است.
• همچنین بر اساس سند جامع پیشگیری از اعتیاد، استانداریها موظفند 10 درصد از اعتبارات فرهنگی استان به اجرای این طرح در استان خود اختصاص دهند که بخشنامه آن آبان ماه امسال از سوی قائم مقام وزیر در امور اجتماعی و فرهنگی و دبیر شورای اجتماعی کشور به استانداران ابلاغ شده است.
• برخلاف سال گذشته که به تعداد اندکی از دستگاهها اعتبار اختصاص یافت، در سال جاری هشت دستگاه دیگر نیز به این دستگاهها اضافه شده و بر این اساس دستگاههای دریافت کننده اعتبارات و پیشگیری شامل وزارتخانههای بهداشت و درمان، علوم و تحقیقات، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمانهای بهزیستی، زندانها، تبلیغات اسلامی، جمعیت هلالاحمر، دانشگاه پیامنور، دانشگاه آزاد، نیروی مقاومت بسیج، کمیته امداد و بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
|سازمانهای مردم نهاد
• امسال 700 میلیون تومان به سازمان های مردم نهاد و 670 میلیون تومان برای 44 طرح کارآفرینی اختصاص داده شده است. همچنین 650 واحد مسکونی در طرح مسکن مهر برای معتادان بهبود یافته اختصاص داده شده که 126 معتاد به خانه های خود رفتند.
• صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد در حوزه مواد مخدر سخت است و پیش از این، این مجوزها بدون نظر ستاد صادر می شد اما هم اکنون وزارت کشور، نیروی انتظامی، بهزیستی و وزارت ورزش ملزم شدند تا بعد از کارشناسی ستاد مجوز را صادر کنند.
1158 کمپ ترک اعتیاد شناسایی شده اند که از این تعداد 462 مرکز پلمپ والباقی ساماندهی شدند.
• بزرگترین همایش سراسری سازمان های مردم نهاد با حضور 400 نهاد غیردولتی به زودی در 24 دی ماه در تهران برگزار می شود.
