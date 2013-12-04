حذف محدودیت استخدام زنان مجرد 

مهر: فاطمه آلیا افزود: موضوع حذف برداشتن اولویت استخدام زنان مجرد در طرح جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون بهداشت مصوب شده است و تا زمانیکه این طرح به صحن علنی مجلس نرود و نمایندگان نظرات خود را اعلام نکنند، نمی توان حذف قطعی این دو ماده از طرح تعالی خانواده را تایید کرد.

وی ادامه داد: این طرح در کمیسیون فرهنگی نیز بررسی شده است اما همچنان اعضای کمیسیون اجتماعی این طرح را مورد بررسی قرار نداده و نظر خود را اعلام نکرده اند. اما براساس نظر اعضای کمیسیون بهداشت، ماده 9 و 10 برداشتن اولویت استخدام زنان به نوعی تبعیض جنسیتی بوده و به همین دلیل رای بر حذف آن داده اند.

آلیا به عنوان یکی از موافقان حذف ماده 9 و 10 طرح تعالی خانواده توضیح داد: براساس قانون اساسی زن و مرد آزاد در انتخاب شغل هستند و نباید این حق را جنسیتی کرد. برای افزایش جمعیت باید مشوق های بیشتری از سوی مسوولان و دولتمردان ایجاد شود. باید بیمه ناباروری تقویت شود و یا تسهیلاتی برای ازدواج جوانان فراهم شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه باید نگاه ما برای افزایش جمعیت نگاهی فرهنگی باشد، درباره اینکه طرح تعالی خانواده چه زمانی به صحن علنی می رود، گفت: این طرح در نوبت بررسی صحن علنی است، اما با توجه به آنکه دولت در هفته آینده لایحه بودجه را به مجلس می دهد و بررسی بودجه نیز زمان بر است، احتمالاً این طرح در اوایل سال آینده برای تصویب به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

وی ادامه داد: البته اگر نمایندگان مجلس خواهان تصویب خارج از نوبت این طرح باشند، می توان این درخواست را به هیات رئیسه اعلام کرد تا خارج از نوبت این طرح به تصویب رسد.

در بند 9 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در خصوص اولویت‌های اشتغال زنان است آمده است: در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می‌باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.

همچنین در ماده 10 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نیز آمده است: 5 سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیأت علمی در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود. تبصره افراد مجرد نخبه از شمولیت این ماده مستثنی اعلام شده است.