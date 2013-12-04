۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۱

تاکید روحانی بر مقابله با آلودگی‌هوا

هیأت‌دولت صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی تشکیل جلسه داد.

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری: رییس‌جمهور در ابتدای این جلسه، با تأکید بر اهمیت فوق‌العاده سلامت مردم برای دولت و لزوم اهتمام جدی برای مقابله مؤثر با پدیده آلودگی هوا، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به حمایت از راهکارهای مبتنی بر فناوری‌های جدید و فراخوان نظرات از مبتکران و نهادهای غیردولتی برای کاهش میزان انواع آلودگی توصیه کرد.

دکتر روحانی همچنین به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت توصیه كرد اقدامات عاجل و پیشگیرانه را در این خصوص به عمل آورند.

رییس‌جمهور همچنین دستور داد جلسه ویژه شورای عالی محیط زیست برای بررسی وضعیت و اتخاذ تدابیر مورد نیاز تشکیل شود و موضوع در جلسه ویژه‌ای در دولت نیز مورد بررسی قرار گیرد.

در جلسه امروز هیأت‌دولت همچنین با تصویب هیأت وزیران، آقایان مرتضی روزبه و مصطفی سالاری به ترتیب به عنوان استانداران قزوین و بوشهر انتخاب شدند.

در ادامه جلسه، تعداد دیگری از تبصره‌ها و مواد لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور پس از بحث و بررسی، به تصویب هیأت‌دولت رسید.

