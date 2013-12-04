انگیزه پایان رافت از حراج پیراهن مالدینی

مجله مهر:پیراهن خبرساز «پائولو مالدینی» فدا به فروش می رسد. پیراهنی که یادگاری بازی ستارگان میلان با پیشکسوتان پرسپولیس در استادیم آزادی تهران است. «پایان رافت» که در پایان آن بازی پیراهن مالدینی را به یادگار گرفت، صبح پنج شنبه قرار است در یک برنامه تلویزیونی زنده، این پیراهن را برای مصارف خیریه به حراج بگذارد.

پایان رافت گفته: این کار رسم است. کل فوتبال‌های دنیا را که ببینید، بازیکنان بعد از بازی به رسم یادبود پیراهن‌هایشان را عوض می‌کنند. من این کار را قبلا با کاپیتان تیم کره جنوبی و یوسف الثنايان کاپیتان الهلال انجام داده بودم و مالدینی سومین نفر بود.

البته خود رافت می گوید دوست داشته این پیراهن را نگه دارد. اما ... بقیه ماجرا را از زبان خودش بخوانید:«مالدینی از شهرت جهانی برخوردار است و در کشور ما هم طرفداران خاص خود را دارد. من می‌خواستم این پیراهن را یادگاری داشته باشم اما این موضوع مورد توجه مطبوعات و رسانه‌ها و مردم خوب کشور قرار گرفت و همه زنگ می‌زدند و پیراهن را می‌خواستند حتی مبالغ میلیونی به من پیشنهاد داده شد.من هم به اتفاق همسرم و ماهان پسرم تصمیم گرفتیم این پیراهن را به عنوان نمادی برای صلح و دوستی و هزینه برای امور خیریه به فروش برسانیم. چرا که ارزش این کار بهتر از نگه داشتن پیراهن به عنوان یادگاری است.»

رافت به فروش پیراهن با قیمت بالا هم امیدوار است:« کشور ما مردم فقیر زیادی دارد و انجام چنین کار خیری ضروری است. خوشبختانه مردم عزیز کشورمان هم همیشه در مسائل خیر پیش قدم هستند و انشالله هرچقدر پیراهن با قیمت بالاتری به فروش برسد، دست ما برای کمک به هم وطنانمان بازتر می شود.»

او در پاسخ به اینکه چرا با فروش بی سرو صدای پیراهن این منفعت را برای خودش نگه نداشت، اذعان کرد: روراست بگویم من خودم هم نیازمند هستم و احتیاج دارم اما فکر می‌کنم این کار باعث می شود نیازمندهای بیشتری که از من مستحق‌تر هستند، یاری شوند.همانطور که بازی ما خیرخواهانه بود، این پیراهن هم بهتر است صرف امور خیریه شود. چون ثواب بیشتری دارد.

او که قرار است فردا صبح این پیراهن را در برنامه زنده «ویتامین3» در شبکه سوم سیما به حراج بگذارد گفته:«ا یکی دو پیشنهاد به علی ضیاء مجری این برنامه داده‌ام. کودکان سرطانی، زندانیان، جوانان دم بخت و... از آن جمله‌اند. در کشور آنقدر انسان نیازمند داریم که هرچه بیشتر بتوانیم به آنها کمک کنیم بهتر است.»