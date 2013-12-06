۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۳

خیابان نلسون ماندلا در تهران

ریس شورای شهر تهران امروز در جریان تهران‌گردی روزهای جمعه خود پس از شنیدن خبر فوت رهبر انقلابی آفریقای جنوبی، تاکید کرد که باید معبری در تهران به نام وی نامگذاری شود.

به گزارش ایسنا، احمد مسجدجامعی به سفری که به آفریقای جنوبی داشته، اشاره کرد.

وی گفت: در جریان این سفر از نزدیک با جزئیات مبارزات انقلابی نلسون ماندلا آشنا شده‌ام و می‌دانم که مبارزات وی در جریان ظلم‌ستیزی به مبارزات انقلاب ایران بسیار نزدیک است. به همین دلیل باید یاد وی زنده نگه داشته شود.

کد مطلب 2405551

