۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۶

وقتی خاتمی از حرف ظریف لذت برد!

آیت‌الله سیداحمد خاتمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران گفت: جناب دکتر ظریف در دیدار با جامعه مدرسین مطلبی را عنوان کردند که من از آن لذت بردم. ایشان گفتند که اعضای این هیأت وقتی برای مذاکره سوار هواپیما شدند در موبایل‌هایشان مفاتیح داشتند و دعا می‌خواندند.

به گزارش ایسنا، خاتمی با اشاره به این که همراه با مقام معظم رهبری، بار دیگر می‌گوییم و تکرار می‌کنیم که ما به هیأت مذاکره‌کننده خودمان اعتقاد داریم گفت: می‌گوییم اینها هم فرزندان این ملت و عاشورایی هستند و به نوکری اباعبدالله‌الحسین (ع) افتخار می‌کنند و سفارش ما به این خوبان این است که عزت عاشورایی این ملت را حفظ کنید. ملت ما ملت هیهات من‌الذله است و شما تجلی‌بخش این شعار در مذاکراتتان باشید.

خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران در ادامه سخنان خود اظهار کرد: ما به همان میزان که به مذاکره‌کنندگان خود اعتماد داریم، به کشورهای غربی بی‌اعتماد هستیم. اینها پیمان سرشان نمی‌شود، خدای اینها منافعشان است. وقتی هیات‌ مذاکره‌کننده به ایران رسید اوباما اعلام کرد که گزینه‌ها حتی گزینه نظامی روی میز است و به دروغ هم این موضوع را گفت که ما جلوی بمب اتم ایران را گرفتیم. این چه ادبیاتی است؟ ما اوباما را از بی‌ادب‌ترین رییس‌جمهورهای دنیا می‌دانیم.

