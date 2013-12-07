تسنیم: آنطور که محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در جمع نمایندگان فراکسیون رهروان ولایت اعلام کرده لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 93 با سقف 190 هزار میلیارد تومان و دلار 2600 تومانی و نفت 100 دلاری بسته شده است.

نوبخت پیشتر گفته بود که دولت لایحه بودجه را 13 آذر به مجلس می‌رساند و به همین منظور بود که مجلسی‌ها هفته گذشته منتظر تحویل لایحه بودجه در روز چهارشنبه هفته قبل بودند اما آنطور که سخنگوی دولت اعلام کرد دولت در توافقی با مجلس به این نتیجه رسید که لایحه را 17 آذر به مجلس ارائه دهد.

نوبخت دلیل تاخیر 2 روزه در تحویل لایحه بودجه را تعطیلی 15 آذر اعلام کرده و گفته است که دولت برای تحویل آماده است اما چون 15 آذر جمعه است تحویل لایحه بودجه به روز دیگری موکول شد. این درحالی است که پیش از این نوبخت گفته بود از آنجایی که 15 آذر جمعه است دولت می خواهد 13 آذر لایحه را به مجلس ارائه دهد.

البته باید یادآور شد که بنا بود این هفته بهارستان تعطیل باشد و نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابی بروند ولی به خاطر تحویل لایحه بودجه 93 علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرد تعطیلی هفته جاری مجلس لغو شده است.

بنابراین پارلمان فردا یکشنبه 17 آذرماه منتظر حضور دولتمردان و تحویل لایحه بودجه پیشنهادی سال 93 خواهد بود.