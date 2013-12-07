جایزه بهترین فیلم منتقدان آمریکا برای «گذشته»

مهر: نشنال پست نوشت: تنها یک روز بعد از اینکه انجمن منتقدان فیلم نیویورک فیلم "شتاب آمریکایی" را بهترین فیلم سال 2013 خواند، انجمن ملی منتقدان نیز نظر خود را اعلام کرد و فیلم "او" ساخته اسپایک جونز را به عنوان برترین فیلم سال معرفی کرد و فیلم "گذشته" اصغر فرهادی را به عنوان بهترین فیلم خارجی زبان شناخت.

این دو گروه تفاهم زیادی در انتخاب فیلم ها با یکدیگر نداشتند، با این حال هر دو قبول کردند که مستند "داستان هایی که تعریف می کنیم" ساخته سارا پولی بهترین مستند سال است و "باد برمی خیزد" ساخته هایائو میازاکی ژاپنی نیز بهترین فیلم انیمیشن سال است. همچنین هر دو گروه فیلم "ایستگاه فروتویل" را به عنوان بهترین فیلم نخست یک کارگردان معرفی کردند. انجمن ملی منتقدان اکتیویا اسپنسر را نیز برای ایفای نقشش در این فیلم به عنوان بهترین بازیگر زن نقش مکمل شناخت.

انجمن ملی منتقدان که در سال 1909 راه اندازی شد از سال 1929 تا به حال لیست 10 فیلم برتر سال را اعلام می کند و این انتخاب می تواند به نوعی روشنگر جایگاه فیلم ها در انتخاب اسکار نیز محسوب شود.

انتخاب های این انجمن امسال شامل این فیلم ها می شوند: "12 سال یک برده"، "ایستگاه فروتویل"، "جاذبه"، "درون لوین دیویس"، "تنها بازمانده"، "نبراسکا"، "زندانی ها"، "نجات آقای بنکس"، "زندگی مخفی والتر میتی" و "گرگ وال استریت".

بروس درن به عنوان بهترین بازیگر و ویل فورته همبازی او در فیلم "نبراسکا" نیز به عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل شناخته شد. جایزه بهترین بازیگر زن به اما تامپسون برای بازی در فیلم "نجات آقای بنکس" رسید.

از دیگر جوایز می توان به جایزه بهترین فیلمنامه اصلی برای فیلم "درون لوین دیویس" جوئل و اتان کوئن، بهترین فیلمنامه اقتباسی برای فیلم "گرگ وال استریت" ترنس وینتر اشاره کرد.