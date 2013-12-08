شرق: در 24 ساعت گذشته صفحه شخصی لیونل مسی پر شده از نظرات کاربران ایرانی با میانگین 10 کامنت در هر دقیقه. این کامنت ها به چند بخش تقسیم می شود. بخش عمده ای از آنها به شوخی با مسی و هاشم بیگ زاده اختصاص دارد. اما بخش تاسف برانگیز این اتفاق، کامنت های توهین آمیز ایرانی هاست. برخی کاربران ایرانی زشت ترین الفاظ ممکن را در صفحه شخصی مسی نوشتند. از کری های بچگانه رئال- بارسلونا گرفته تا فحاشی. بخش سوم کامنت ها هم به دلجویی ایرانی ها از مسی و عذرخواهی از بابت اظهارنظرهای زشت بعضی هموطنانمان اختصاص دارد. صفحه شخصی مجری مراسم هم از این هجمه تاسف بار در امان نماند. گناه مجری، پوشش او بوده نه همگروه شدن با ایران! این اتفاق چندین بار است که می افتد. داور بلاروسی مسابقه سعید عبدولی در المپیک با بدترین توهین ها و تهدیدها روبه رو شد. چند ماه پیش هم جمع زیادی از کاربران ایرانی فیس بوک در خلال برگزاری لیگ جهانی والیبال با هجوم به صفحه شخصی ایوان زایتسف یکی از بازیکنان تیم ملی ایتالیا، این صفحه را پر از نظرات و کامنت های خود کردند که اکثرا هم حاوی مطالب توهین آمیز و زننده بود. خانواده زایتسف هم از این توهین ها بی نصیب نمانده بودند و حجم بالای کامنت ها به جایی رسید که این بازیکن گفت: «متاسفم که بزرگترین تفریح ایرانیان توهین به دیگران است!» این رفتار موجب شده تا تصویری نامناسب از ایرانی ها برای این اشخاص ترسیم شود. جالب اینکه افرادی که از این کار به عنوان سرگرمی استفاده می کنند هر روز بیشتر می شوند و به عنوان نمونه با هم قرار گذاشتند که این بار به سراغ صفحه شخص «ادین ژکو» ستاره تیم ملی بوسنی در فیس بوک بروند و سیلی از توهین روانه او کنند. خبرگزاری ایسنا نمونه ای از این کامنت ها که جنبه شوخی داشته و قابل نشر بوده را منتشر کرده که در زیر به چند نمونه اشاره می شود:

- مسی جون یک ماه یارانه خودتو بده بیگ زاده تا ولت کنه.

- آهن آلات، ضایعات، مسی جات خریداریم!

- مسی، هاشم بیگ زاده را به مناظره دعوت کرد.

واکنش بیگ زاده

بخش عمده ای از کامنت های کاربران در فضای مجازی به شوخی درباره تقابل هاشم بیگ زاده و لیونل مسی اختصاص دارد. این شوخی ها آنقدر بالا گرفته که باعث اعتراض مسوولان باشگاه استقلال شده است. با این حال خود بیگ زاده هنوز واکنش تندی به این صحبت ها نشان نداده. او در این باره به خبرآنلاین گفت: «شوخی شوخی افتادم جلوی مسی! باید تمام تلاشمان را بکنیم. از همین امروز باید استارت بزنیم و انشاءالله که بتوانیم در جام جهانی موفق باشیم. به نظرم خیلی دور از دسترس نیست.»