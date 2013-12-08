مخالفت اوباما با اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران

مهر: "باراک اوباما" در این سخنرانی ضمن دفاع از توافق هسته ای میان ایران و کشورهای 1+5 و بیان اینکه این توافق بهترین راه برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران است عنوان داشت که در صورت شکست توافق به دست آمده در ژنو همه گزینه ها روی میز بوده و امکان به کارگیری تحریم های بیشتر و یا حتی استفاده از گزینه نظامی نیز وجود دارد.

اوباما که شب گذشته در مجمع سالانه "هائیم سابان" از مهمترین حامیان سیاسی خود، سخنرانی می کرد در ادامه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صیونیستی را "دوست من بی بی"خطاب کرد و گفت با وی اختلاف نظرهای تاکتیکی بارزی دارد.

نیویورک تایمز در رابطه با سخنان شب گذشته اوباما می نویسد : رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که می تواند این موضوع را پیش بینی کند که توافق دیپلماتیک با ایران به مقامات تهران اجازه می دهد تا مواد هسته ای را برای تولید برق غنی سازی کنند. البته این فعالیت با محدودیت های کافی برای مطمئن کردن اسرائیل و طرفهای دیگر مبنی بر اینکه ایران نمی تواند سلاح اتمی بسازد همراه خواهد بود.

اوباما همچنین گفت : در نظر گرفتن اینکه ممکن است ایران یک روز به سادگی از فعالیت هسته ای دست بکشد یک برداشت درست از مردم ایران و حکومت این کشور نیست.

رئیس جمهور آمریکا همچنین با اشاره به توافق هسته ای حاصل شده میان ایران و کشورهای 1+5 در ژنو امکان به نتیجه رسیدن آن را 50-50 دانست و گفت : ما باید این موضوع را آزمایش کنیم اگر ما نتوانیم به نتیجه ای جامع که مورد رضایت ما و جامعه جهانی است برسیم آنگاه فشارها را بر ایران افزایش می دهیم و گزینه هایی که من قبلا درباره آنها سخن گفته ام به کار گرفته می شود. این گزینه ها شامل حمله نظامی نیز هست و یکی از راه هایی که ما به آن فکر کرده و برای آن آماده می شویم.

اوباما در ادامه با دفاع از سیاست فعلی در قبال تهران گفت که گزینه برچیده شدن کامل فعالیت های هسته ای ایران، با واقعیت‌ فاصله دارد.

وی با اشاره به خواسته نتانیاهو که می‌گوید هیچگونه فعالیت غنی‌سازی نباید در خاک ایران صورت بگیرد، گفت که گزینه برچیده شدن کامل برنامه هسته ای ایران، با واقعیت فاصله دارد.

اوباما گفت چنین انتظاری به همان اندازه غیرواقعی است که کنگره آمریکا همه طرح ها و لوایح پیشنهادی او را تصویب کند.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه اظهار داشت : با وضع محدودیت ها و بازرسی ها، می‌توانیم یک توافق نهایی را مد نظر داشته باشیم که تضمین کند حتی اگر ایران غنی سازی سطح پایین داشته باشد، در عمل نخواهند توانست به توانایی تولید سلاح اتمی برسند.

اوباما در این سخنرانی بار دیگر مخالفت خود را با اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران اعلام کرد و گفت : این غیر واقعی است که معتقد باشیم ایران فعالیت هسته ای خود را در صورت سخت تر شدن رژیم تحریم ها و همچنین ندادن هیچ شانسی برای موفقیت در مذاکرات، متوقف می کند.