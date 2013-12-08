ایرنا:ˈسید قدیر رضاییˈ افزود: طبق اسناد موجود، پیمانکار این طرح متعهد شده بود علاوه بر رفع نقاط حادثه خیز این مسیر، غرامت ناشی از خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی و واحدهای مسکونی روستاییان حاشیه قطعه چهارم آزادراه را بپردازد که تاکنون اقدام نکرده است.

وی ادامه داد: بارها روستاییان حاشیه این آزادراه در اعتراض به خلف وعده پیمانکار، قصد تجمع مقابل فرمانداری یا تصمیم به جلوگیری از ادامه روند اجرای این طرح را داشتند که با حضور بموقع مسوولان و قول مساعد برای حل مشکلاتشان، آنان را دعوت به آرامش می کردند.

سینوا، سینوا چشمه، طلاجو، شهرآرا، مازوپشته، ذوات، دارکلا و علی آباد جزو روستاهای حاشیه قطعه چهارم آزادراه تهران - شمال هستند.

فرماندار چالوس اظهار داشت: اینک پیمانکار این طرح نه تنها به هیچ یک از تعهداتش عمل نکرده، بلکه بدون اطلاع مسوولان نهادهای ذیربط، منطقه را ترک کرده است.

وی یادآور شد: شماری از روستاییان خسارت دیده با مراجعه به فرمانداری چالوس به این موضوع معترض بوده و خواستار تحقق مطالباتشان هستند.

رضایی همچنین با ابراز نگرانی از روند روزافزون وقوع سوانح رانندگی و اتلاف احشام در این مسیر، مهم ترین عامل تصادفات را رانش زمین، ریزش کوه و استاندارد نبودن برخی پل ها، بویژه پل کمربندی منتهی به شهرستان تنکابن دانست.

وی گفت: برای رفع این مشکلات نامه نگاری های متعدد با مسوولان نهادهای ذیربط بویژه استاندار وقت و جدید مازندران و وزیر راه و شهرسازی صورت گرفته که تاکنون نتیجه ای نداشته است.

قطعه چهارم آزادراه تهران - شمال به طول حدود 21 کیلومتر (مرزن آباد - چالوس) در فروردین امسال با اعتباری بالغ بر 230 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.