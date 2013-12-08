خبرآنلاین: پایگاه اینترنتی تلویزیون بی اف ام تی وی فرانسه در یادداشتی کوتاه می نویسد: بعد از تغییر استراتژی در پرونده هسته ای، آیا ایران قصد دارد چهره اش را نیز تغییر دهد؟ حسن روحانی رییس جمهور ایران که به تازگی در سایت شخصی اش عکسی از خود در لباس کوه و در حال کوهنوردی در مناطق شمال تهران قرار داده بود، در کانون توجه قرار گرفته است.

تلویزیون بی اف ام تی وی در ادامه می نویسد: حسن روحانی را که غالباً در لباس روحانیت و عمامه دیده ایم این بار لباس و کلاه کوه بر تن دارد و البته به همراه محافظانش در حال پیاده روی است. عکس ها وی را شاد و خندان نشان می دهد که با مردم عادی در حال حرف زدن است.

تلویزیون بی اف ام تی وی می نویسد: سایت شخصی روحانی نوشته است که رییس جمهور غالباً عادت دارد که یک یا دو بار در هفته به کوهنوری برود. البته روحانی تنها رییس جمهوری نیست که چنین عادتی دارد. آیت الله خامنه ای، رهبر ایران نیز چند بار در هفته عادت به پیاده روی دارد و پیشتر عکسهایی نیز منتشر شده بود.