آخرین عکس گرفته شده از ماندلا

مجله مهر: بسیاری از مردم آفریقای جنوبی به نشانه احترام ماندلا را مخولو (پدربزرگ) صدا میزنند. آخرین عکس گرفته شده از اولین رئیس جمهوری سیاهپوست آفریقای جنوبی هم پدربزرگ را در کنار نتیجهاش نشان میدهد. در این عکس که در ماه می و قبل از بستری شدن ماندلا در بیمارستان به خاطر ناراحتی ریوی گرفته شده،قهرمان آفریقای جنوبی در حالی که دست در دست نتیجه ۳ سالهاش لبخند میزند دیده میشود.
دابا نوه ماندلا و پدر لوانیکا میگوید در یک عصر ماه می برای سر زدن به پدربزرگ آمده بودیم. او مشغول تماشای تلویزیون بود که این عکس را از او در کنار پسرم گرفتم. نوه ماندلا با تأکید بر اینکه این عکس،آخرین تصویر ثبت شده از ماندلا به حساب میآید از انتشار آن در رسانههای جهان استقبال کرده است. ماندلا مدت کوتاهی پس از این عکس در بیمارستان بستری و روز به روز وضعیت جسمانیاش بدتر شد.
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