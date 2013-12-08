درخواست مجلس از مرتضوی

مهر: محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون اصل 90 پیگیر اسامی 37 نفر نماینده ای که نام آنها در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی آمده که ظاهرا کارت هدیه هایی از این سازمان دریافت کرده اند، گفت: به قطع و یقین ما این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: ما اولا نسبت به صحت این موضوع که 37 نماینده نیز کارت هدیه دریافت کرده اند، حرف داریم به اضافه اینکه هیچ دلیلی ندارد که اسامی این افراد اعلام نشود.

پورمختار خاطر نشان کرد: من از مرتضوی می خواهم با شجاعت اسامی این افراد را اعلام کند تا همه بدانند کدام نماینده کارت هدیه دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه عمل مرتضوی ایجاد ذهنیت منفی نسبت به کل نمایندگان کرده است، گفت: اگر هر نماینده ای این کار را انجام داده باید صراحتا اعلام شود و دلیلی برای کدگذاری و محدودسازی وجود ندارد؛ چراکه باید همه چیز شفاف شود تا هم مردم تکلیف خودشان را بدانند و هم ما به عنوان ناظر بر عملکرد نمایندگان تکلیف خودمان را بدانیم.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: بنده حتما یک نامه به آقای مرتضوی خواهم نوشت تا وی حتما اسامی 37 نماینده را اعلام کند.

پورمختار در پاسخ به این سوال که مرتضوی این تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی را قبول ندارد و معتقد است برخی اعضای کمیته تحقیق و تفحص نیز جزو کسانی هستند که کارت هدیه از این سازمان دریافت کرده اند، گفت: این اقدام آقای مرتضوی غلط است وی باید در مورادی که ادعا می کند، پاسخ کتبی بدهد.

وی افزود: مرتضوی می گوید برخی اعضای کمیته تحقیق و تفحص نیز کارت هدیه دریافت کرده‌اند که بهتر است به جای فراکنی اسامی آنها را اعلام کند.