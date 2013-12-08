کارخانه بابانوئل

کارخانه پاپانوئل ۹ سال پیش تاسیس شده است و سعی دارد هرساله به کودکان بیشتری کمک کند.



امسال نیز در روز شانزدهم آذرماه طبق سنت ۹ ساله، این کارخانه افتتاح شد و با برپایی چادری بزرگ در میدان شهر، کار جمع آوری هدایا را آغاز کرد.



خبرنگار یورونیوز می گوید: «کارخانه پاپانوئل هر سال بیش از گذشته به جمع آوری کمکهای خیرخواهانه مردم می پردازد. امسال قرار است به سیصد هزار کودک نیازمند، در آستانه جشن نوئل کمک شود.»



مردم کالاهایی را که تا کنون هرگز استفاده نکرده اند به این مکان می آورند.



آدام از کودکانی است که در این کار نیک شرکت کرده و کتابهایی را هدیه داده است. او می گوید: «من دوست دارم که همه کودکان، حتی کودکان فقیر هدیه دریافت کنند.»



یکی از مسئولان کارخانه می گوید: «با این شیوه می توان بطور موثری کمک کرد زیرا نمی توان شخصا به در خانه تمام ساکنان شهر رفت.»



در مجارستان ۲۵ درصد کودکان در شرایطی نامناسب زندگی می کنند و نیازمند دریافت کمک هستند.



هشتصد نیروی داوطلب در سراسر مجارستان در این موسسه مشغول به فعالیتند.