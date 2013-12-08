اعتماد:در جنايت نخست دستان مرد شيشه‌يي به خون همسرش آلوده شده و در دومين جنايت، برادري به خاطر مخالفت با ازدواج خواهر، او را كشته است. پرونده سوم نيز خبر از كشته شدن برادر ميانسالي به دست برادر معتادش مي‌دهد.

قتل زن جوان به دست شوهر شيشه‌ای

صبح روز جمعه گذشته، وقتي اعضاي تيم پزشكي اورژانس كه به دليل يك درگيري منجر به جرح به خانه‌يي در افسريه اعزام شده بودند، بالاي سر مجروح رسيدند متوجه شدند كار از كار گذشته است. زن جوان 32 ساله‌يي فوت شده بود و همسرش با دستاني خون آلود و حالتي غيرعادي بالاي سرش ايستاده بود.

مهدي (همسر مقتوله) مدام از اعضاي پزشكي مي‌پرسيد كه آيا همسرش زنده است؟ بلافاصله موضوع به مركز فوريت‌هاي پليسي 110 اعلام شد و با حاضر شدن ماموران كلانتري 156 افسريه در محل قتل، «مهدي. ع»، همسر 33 ساله مقتوله بازداشت شد.

پرونده مقدماتي با موضوع قتل عمد تشكيل شد و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسراي امور جنايي تهران، پرونده جهت انجام تحقيقات در اختيار اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

تحقيقات كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ از متهم و همسايه‌ها نشان داد كه متهم معتاد به شيشه و بيكار بوده و براي گذران زندگي چشم به دستان همسرش دوخته بود. آنها دختري شش ساله نيز دارند كه مقتوله به علت اعتياد همسرش، دخترشان را نزد پدر و مادر همسرش نگهداري مي‌كرده و روز حادثه نيز – برابر اظهارات پدر مقتوله – قرار بوده تا به منزل پدرش در شهر ورامين برود كه در حين خروج از منزل با همسرش درگير شده و توسط مهدي به قتل رسيده است .

قتل خواهر براي ممانعت از ازدواج او

«فوت مشكوك» عبارتي بود كه پرونده پزشكي دختر جوان 22 ساله را براي هميشه بست و زمينه ساز باز شدن پرونده‌يي ديگر براي او در اداره آگاهي تهران بزرگ شد. هفتم مهر ماه امسال تيم پزشكي بيمارستان سينا، كلانتري 109 بهارستان را در جريان يك فقره فوت مشكوك گذاشتند.

تحقيقات اوليه نشان داد كه دختر جواني (22 ساله) ساكن خيابان اول نيروي‌هوايي به دليل ضربه به سر به بيمارستان سينا منتقل شده است. هرچند خانواده او معتقد بودند كه دخترشان را به علت ليز خوردن روي سراميك و برخورد سر به زمين به بيمارستان منتقل كرده‌اند اما شواهد حاكي از آثار ضرب و جرح بر بدن متوفي بود.

با تشكيل پرونده مقدماتي با موضوع فوت مشكوك و به دستور قاضي قريشي‌زاده، بازپرس شعبه دوم دادسراي امور جنايي تهران، پرونده جهت انجام تحقيقات در اختيار اداره دهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. وقتي اعضاي خانواده متوفي بر عدم طرح شكايت و بسته شدن پرونده در دادسرا و پليس آگاهي اصرار ورزيدند، فرضيه وقوع جنايت خانوادگي در ذهن كارآگاهان جان گرفت.

به اين ترتيب كارآگاهان به تحقيقات ميداني از محل سكونت متوفي و خانواده‌اش پرداخته و اطلاع پيدا كردند كه از چند روز قبل از انتقال متوفي به بيمارستان چندين بار صداي درگيري ميان اعضاي خانواده و دختر جوان شنيده شده است.

سرانجام با پيگيري سرنخ‌ها يكي از برادران متوفي به عنوان عامل درگيري با دختر جوان دستگير شد وگفت: «از چندي پيش اطلاع پيدا كرديم كه خواهرم قصد دارد با جواني كه مدتي است با او آشنا شده ازدواج كند و به همين علت به تحقيقات از اين جوان و خانواده‌اش پرداختيم و اطلاع پيدا كرديم كه اين شخص به دلايل مختلف نمي‌تواند موردي مناسب براي ازدواج خواهرمان باشد؛ اما با وجود بيان دلايل‌مان، خواهرم كماكان اصرار بر ازدواج با اين جوان داشت تا اينكه در روز حادثه اعلام كرد خانه را ترك خواهد كرد و مشغول جمع كردن وسايل خود شد؛ لحظه‌يي كنترل خود را از دست داده و او را مورد ضرب و شتم قرار دادم كه ناگهان سر خواهرم به‌شدت با ستون داخل خانه برخورد كرد و به حالت بيهوش روي زمين افتاد و...»

مرد معتاد برادرش را كشت

بعداز ظهر چهاردهم آذرماه مركز فوريت‌هاي پليسي 110 وقوع يك فقره درگيري در «خيابان وليعصر - خيان امان‌پور» را به كلانتري 103 گاندي اعلام كرد. ماموران با ورود به ساختمان دوطبقه مورد نظر با جسد صاحبخانه 51 ساله به نام مرتضي روبه‌رو شدند.

علاوه بر او، برادر 48 ساله مقتول به نام حميدرضا با دستان و لباس‌هاي خون آلود بالاي سر جسد ايستاده بود كه بلافاصله دستگير شده و موضوع توسط ماموران به پليس آگاهي تهران بزرگ و قاضي ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران اعلام شد.

در تحقيقات از اعضاي خانواده مقتول مشخص شد كه قاتل به مصرف موادمخدر از نوع شيشه اعتياد داشته كه به اصرار برادرش (مقتول) به كمپ ترك اعتياد اعزام، روز قبل از حادثه به عنوان مرخصي از كمپ خارج شده و به منزل برادرش مراجعه كرده بود.

برادر مقتول كه در همان آغاز تحقيقات ظن پليس را برانگيخته بود به قتل برادرش اعتراف كرد و به كارآگاهان گفت: «برادرم هميشه نسبت به من پرخاشگر بود و مرا تحقير مي‌كرد . ديگر از دستش خسته شده و تصميم به قتل وي گرفتم.