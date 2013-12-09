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۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۸

اتوبان تهران-کرج دو طبقه می‌شود

معاون فنی ،عمرانی استانداری البرز گفت: طرح دو طبقه کردن اتوبان کرج – تهران در محدوده استحفاظی البرز در دستور کار مسئولان قرار گرفته است. 

ایسنا: مجید سریزدی گفت: از آنجایی که روز به روز برتعداد خودروهایی که از مسیر اتوبان کرج – تهران عبور و مرور می‌کنند، افزوده می‌شود بدون شک طی چند سال آینده این بزرگراه جوابگوی خودروها نخواهد بود، بنابراین دو طبقه کردن آن در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: ترافیک یکی ازعمده‌ترین مشکلات کلانشهر کرج است که منجر به اتلاف وقت و انرژی زیادی از مردم می‌شود، به طوری که این ترافیک در برخی از ساعات روز به اوج خود می‌رسد و باعث می‌شود برخی از گلوگاه‌های استان از جمله مسیر پل حصارک و محدوده قبل از پل جهان‌نما قفل شود.

سریزدی خاطرنشان کرد: دو محدوده مذکور به واسطه موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اند به نوعی شاهراه اقتصادی استان به شمار می‌آیند و وجود ترافیک در آنها می‌تواند سرعت رشد اقتصادی استان را کاهش دهد.

معاون فنی و عمرانی استانداری البرز ادامه داد: بدون شک با تسریع در تملک اراضی و واحدهای مسکونی در لاین جنوبی این اتوبان این پروژه با سرعت بیشتری پیش می‌رود.

سریزدی درپایان گفت: بر اساس محاسبات انجام شده تملک این محدوده 10 هزار میلیارد اعتبار نیاز دارد که ظرف مدت سه سال آینده تأمین خواهد شد. 

کد مطلب 2405627

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