ایسنا: مجید سریزدی گفت: از آنجایی که روز به روز برتعداد خودروهایی که از مسیر اتوبان کرج – تهران عبور و مرور میکنند، افزوده میشود بدون شک طی چند سال آینده این بزرگراه جوابگوی خودروها نخواهد بود، بنابراین دو طبقه کردن آن در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: ترافیک یکی ازعمدهترین مشکلات کلانشهر کرج است که منجر به اتلاف وقت و انرژی زیادی از مردم میشود، به طوری که این ترافیک در برخی از ساعات روز به اوج خود میرسد و باعث میشود برخی از گلوگاههای استان از جمله مسیر پل حصارک و محدوده قبل از پل جهاننما قفل شود.
سریزدی خاطرنشان کرد: دو محدوده مذکور به واسطه موقعیتی که در آن قرار گرفتهاند به نوعی شاهراه اقتصادی استان به شمار میآیند و وجود ترافیک در آنها میتواند سرعت رشد اقتصادی استان را کاهش دهد.
معاون فنی و عمرانی استانداری البرز ادامه داد: بدون شک با تسریع در تملک اراضی و واحدهای مسکونی در لاین جنوبی این اتوبان این پروژه با سرعت بیشتری پیش میرود.
سریزدی درپایان گفت: بر اساس محاسبات انجام شده تملک این محدوده 10 هزار میلیارد اعتبار نیاز دارد که ظرف مدت سه سال آینده تأمین خواهد شد.
معاون فنی ،عمرانی استانداری البرز گفت: طرح دو طبقه کردن اتوبان کرج – تهران در محدوده استحفاظی البرز در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.
ایسنا: مجید سریزدی گفت: از آنجایی که روز به روز برتعداد خودروهایی که از مسیر اتوبان کرج – تهران عبور و مرور میکنند، افزوده میشود بدون شک طی چند سال آینده این بزرگراه جوابگوی خودروها نخواهد بود، بنابراین دو طبقه کردن آن در دستور کار قرار گرفته است.
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