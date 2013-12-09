غرضی:شبکه موبایل مال من است

تسنیم: در آخرین روز از برگزاری نمایشگاه الکامپ، محمد غرضی وزیر اسبق پست، تلگراف و تلفن و همچنین نامزد یازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری با حضور در این نمایشگاه و در جمع خبرنگاران درباره عضویتش در شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: اگر برای شبکه‌های اجتماعی مفید باشم، عضو آن می‌شوم و اگر هم نباشم خوب عضو نمی‌شوم.

وی درباره کیفیت برگزاری نمایشگاه الکامپ نیز گفت: نمایشگاه سرگرمی خوبی برای جوانان، خبرنگاران و سرمایه‌گذاران است.

او ادامه داد: می‌گویند که ظرف امسال تا سال آینده 100 هزار نفر در این حوزه اشتغال پیدا می‌کنند که امیدوارم اینطور که می‌گویند بشود.

اولین وزیر پست، تلگراف و تلفن همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نمی‌خواهید وارد عرصه موبایل شوید؟، گفت: من در سیاست‌گذاری این بخش فعال هستم و دیگر در اجراییات نمی‌آیم. تمام شبکه موبایل کشور را من راه انداختم این‌ها همه مال من است.