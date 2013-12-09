درگیری دختران موسوی و ماموران طرفینی بود

ایسنا: علی مطهری که روز شنبه در دانشگاه تبریز سخنرانی میکرد درباره اینکه اعلام کرده بود به خاطر اتفاقات روز عیدغدیر وزیر اطلاعات را به مجلس فراخواهد خواند، گفت: درباره این موضوع تحقیق کردیم و دختران موسوی توضیح دادند قضیه طرفینی بوده است. یک نوشته از مهندس موسوی خطاب به همسرش بوده که به یکی از دخترانش داده است و آنها قصد خارجکردن آن را از منزل موسوی داشتند. به هر نحوی این قضیه مشخص میشود و در زمان خروج ماموران این کاغذ را میخواهند و اینها امتناع میکنند و به قول خودشان نیمساعت با همدیگر کتککاری کردهاند، به دلیل اینکه قضیه طرفینی بوده ما دیگر نیازی به سوال از وزیر ندیدیم، ولی ما قضیه را کلا پیگیری میکنیم.
او درباره احتمال آزادی زندانیان سیاسی گفت: تلاشهایی در جریان است و بعید نیست این اتفاق بیفتد.
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