  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۵

درگیری دختران موسوی و ماموران طرفینی بود

علی مطهری درباره اتفاقات روز عیدغدیر و درگیری دختران موسوی به ماموران وزارت اطلاعات توضیح داد. 

ایسنا: علی مطهری که روز شنبه در دانشگاه تبریز سخنرانی می‌کرد درباره اینکه اعلام کرده بود به خاطر اتفاقات روز عیدغدیر وزیر اطلاعات را به مجلس فراخواهد خواند، گفت: درباره این موضوع تحقیق کردیم و دختران موسوی توضیح دادند قضیه طرفینی بوده است. یک نوشته از مهندس موسوی خطاب به همسرش بوده که به یکی از دخترانش داده است و آنها قصد خارج‌کردن آن را از منزل موسوی داشتند. به هر نحوی این قضیه مشخص می‌شود و در زمان خروج ماموران این کاغذ را می‌خواهند و اینها امتناع می‌کنند و به قول خودشان نیم‌ساعت با همدیگر کتک‌کاری کرده‌اند، به دلیل اینکه قضیه طرفینی بوده ما دیگر نیازی به سوال از وزیر ندیدیم، ولی ما قضیه را کلا پیگیری می‌کنیم.

او درباره احتمال آزادی زندانیان سیاسی گفت: تلاش‌هایی در جریان است و بعید نیست این اتفاق بیفتد. 

کد مطلب 2405632

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها