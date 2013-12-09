مراقبت از پوست در فصل سرما

ضمیمه خانواده اطلاعات: در واقع همانطور که در تابستان با انواع ضد آفتابها از پوستمان محافظت میکنیم، باید با رعایت نکتهها و استفاده از کرمها از خشکی پوست و مشکلات دیگر آن در این فصل جلوگیری کنیم تا در پایان فصل زمستان و آغاز بهار، همچنان پوستی شاداب و سالم داشته باشیم.
خشکی پوست را جدی بگیرید
با عوض شدن فصل و آغاز سرما، پوست تغییر میکند. پوست و مو که تابش خورشید را در تابستان تحمل کرده اند، آمادگی زیادی برای خشکشدن دارند و ظاهری پژمرده و بدون آب پیدا میکنند. اگر در نقاطی هستید که بادهای پاییزی زیاد میوزند، این اتفاق بیشتر میافتد.
به گفته پزشکان پوست و مو، خشکی هوا و سرمای شدید، میتواند موجب خشکی پوست و مو شود. به خصوص در کسانی که سابقه مشکلات پوستی مانند درماتیت و اگزما دارند. افرادی که مشاغل خاصی داشته و در محیطهای باز کار میکنندهم باید در این فصلها بیشتر مراقب پوستشان باشند.
عدم مراقبت از پوست در سرما و رفع نکردن مشکلاتی که برایش ایجاد میشود، ممکن است باعث مشکلات و بیماریهای پوستی جدی تری مانند اگزمای شدید و درماتیتهای گسترده پوستی شود. مو هم همین وضعیت را دارد. در این فصل خشکشدن مو، ایجاد موخوره و چندشاخهشدن موی سر را بیشتر میبینید.
خشکی پوست اولین و مهمترین مشکلیاست که در فصلهای سرد با آن روبهرو میشوید. ضمن اینکه پایه بسیاری از مشکلات دیگر پوست هم هست. سوزش، خارش و در موارد شدیدتر پوسته ریزی و ترکهای پوستی، مهمترین نشانههای خشکی پوست است.
سادهترین و بهترین راه درمان این عارضه، استفاده از کرمهای مرطوب کننده مناسب است. هر روز صبح بعد از شستوشو و تمیز کردن پوست، کرم روی صورتتان بزنید و هرچند ساعت آن را تجدید کنید.بعد از حمام هم کرم و لوسیونهای مرطوب کننده را فراموش نکنید.
البته فقط پوست صورت نیست که دچار خشکی میشود ؛ دستها، پاها و پوست دیگر نواحی بدن هم همین وضع را دارد و باید مراقبشان باشیم. هرچند که در نواحی باز بدن مانند صورت و دستها احتمال خشکی بیشتر است.
حتی ناخنها هم خشک میشوند و ممکن است روی آنها خطوط طولی ایجاد شود. در واقع زمانی که پوست دست آسیب میبیند، سلولهایی که ناخنها را میسازد و باعث رشد طولی آنها میشود هم صدمه میبینند.
پاشنه پا هم از نواحی دیگری است که ممکن است در معرض خشکی باشد و توصیه میشود هر شب پاها را بشویید و برای پاشنهها از مواد نرمکننده استفاده کنید.
گاهی صابونها هم در ایجاد این وضع مقصر هستند. پس اگر حس میکنید صابون تان باعث خشکی بیشتر پوستتان میشود و پس از هربار شست و شو احساس خشکی پوست میکنید، آن را عوض کنید. در این فصل صابونی که برای شستوشوی صورت استفاده میکنید، باید کمی ملایمتر از فصلهای دیگر باشد تا پوست صورتتان را خشک نکند.
شست و شوی زیاد دستها هم میتواند مشکل را بیشتر کند. شستن دستها با صابون، بیش از روزی ۵ یا ۶ بار توصیه نمیشود. بعد از هر بار شستوشو با صابون به دستهایتان مرطوبکننده بزنید. حمام زیاد هم همین مشکل را برای بدنتان ایجاد میکند. دستکش هم یادتان نرود. دستکشها فقط برای حفظ دست شما از سرما یا آفتاب نیستند و نقش مهمی در جلوگیری از خشکی پوست دستها در فصل پاییز و زمستان دارند. میدانستید که استفاده نکردن از عینک آفتابی باعث چروک شدن پوستتان میشود؟ در واقع استفاده نکردن از عینک آفتابی سبب جمع شدن پوست میشود که به مرور زمان چین و چروکهای عمیقی بر پیشانی و دور چشمهای شما میاندازد. بنابراین در زمستان هم از عینک آفتابی غافل نشوید.
لبها هم در سرما آسیب پذیرتر میشوند. یکی از مهمترین مسائلی که باید رعایت کنید این است که لب هایتان را زبان نزنید. این کار اگرچه برای مدت کوتاهی لبهای شما را مرطوب میکند، ولی بعد از آن، وقتی رطوبت روی لبها تبخیر میشود، پوست لبها بیش از پیش خشک خواهد شد. استفاده از چربکنندههای لب برای جلوگیری از خشکی لبها و درمان آن بسیار مفید است.
درمانهای خانگی خشکی پوست
یکی از راههای درمان خشکی پوست، بخور سرد یا گرم است. این کار آبرسانی به پوست را بهتر میکند و باعث حفظ رطوبت و لطافت پوست صورتتان میشود.
البته نباید از خوراکیهای موثر در پیشگیری و درمان خشکی پوست، غافل شویم. یکی از مهمترین خوردنیهای لازم و مفید، آب است. در فصل سرما کمتر تشنه میشویم و بنابراین کمتر یادمان میافتد که مایعات لازم برای بدن و از جمله پوست را تامین کنیم. ولی یادتان باشد که حتی اگر احساس تشنگی نکنید، پوست شما برای شاداب ماندن روزانه به ۶ تا ۸ لیوان آب نیاز دارد.
میوهها هم به کارتان میآیند. به خصوص مرکبات که به دلیل داشتن ویتامین C تقویتکنندههای طبیعی پوست محسوب میشوند. در میان سبزیجات نیز، انواع کلم مانند کلم پیچ و کلم بروکلی، کدو حلوایی و آووکادو بسیار مفیدند زیرا آنتیاکسیدان فراوانی دارند که از چروک و پیری پوست جلوگیری میکند.
ضد آفتاب زمستان و تابستان ندارد!
ضد آفتاب کرم ثابت بسیاری از افراد و به خصوص خانمها در فصل تابستان است و بر مصرف مرتب آن تاکید میشود. اما این کرم فقط مخصوص تابستان نیست و نباید آن را در پاییز و زمستان هم فراموش کنیم.
آفتاب زمستان هم مانند آفتاب تابستان برای پوست خطراتی دارد به خصوص وقتی از خانه بیرون میروید. در واقع عوارض ناشی از اشعه ماورای بنفش در فصل زمستان بیشتر است و جذب آن حتی میتواند موجب بروز تاولهایی روی پوست شود.به خصوص وقتی که برف میبارد و روی زمین نشسته است. برف مقادیر زیادی از این اشعه مضر را منعکس میکند تا جایی که اثرات مضر آن حتی بیشتر از زمان تابش مستقیم نور آفتاب است.
بنابراین پزشکان توصیه میکنند که حتی در هوای ابری هم از کرم ضدآفتاب استفاده کـرده و هر ۳ ساعت یکبار آن را تجدید کنید.
یادتان باشد که باید به دستتان هم ضدآفتاب بزنید تا از چروکیدگی و پیری پوست دستهایتان جلوگیری کند. نظافت پوست هم در این فصلها اهمیت خاصی دارد. پاییز و زمستان، زمان اوج گرفتن آلودگی هواست و اگر در جایی زندگی یا کار میکنید که هوا آلوده است، حتما یک بار در طول روز و یک بار شب قبل از خواب، پوستتان را با پاککنندههای ملایم تمیز کنید تا آلودگیها روی پوستتان باقی نماند.
مراقبت از برگ گل!
اگر فرزند دارید باید مراقب پوست او در سرما باشید. هوای سرد و خشک زمستان میتواند به پوست ظریف و نرم کودکان آسیب بزند. به خصوص پوست نازک نوزادان که در برابر هوای تند زمستانی حساس تر شده و بیشتر در معرض آسیبهای پوستی قرار میگیرد. در این فصل هوای خشک داخل منزل و هوای سرد بیرون باعث ترک، خشکی، سوزش و سرخی در پوست آنها میشود. پس قبل از اینکه بیرون بروید، کرم مرطوب کننده مخصوص نوزادان روی پوست او بمالید.
ضمن اینکه نباید نوزاد را هر روز به حمام ببرید و در حمام هم حتما از صابونهای ملایم و مخصوص نوزاد استفاده کنید.
پس از پایان حمام او را با یک حوله تمیز به آرامی خشک کنید و حوله را روی بدن نوزاد نکشید. این کار باعث میشود تا پوست نوزاد دچار سوزش شود. زمانی هم که پوست او مرطوب هست و هنوز کامل خشک نشده، لوسیون را روی بدن او ماساژ دهید تا بهتر جذب بدن شود.
لبهای نوزاد هم مثل لبهای پدر و مادرش در زمستان نیاز به مراقبت دارد. قبل از آنکه از منزل بیرون بروید، لبهای نوزاد را با یک لایه بسیار نازک از وازلین بپوشانید. برای درمان ترک و خشکی لب نوزاد نیز میتوانید از لوسیون ها، روغن ها، و کرمهای ضد حساسیت مخصوص نوزاد استفاده کنید.
اگر سرما باعث آبریزش بینی نوزاد شده، سعی کنید تا از خشک شدن و ترک خوردن پوست بینی جلوگیری کنید. میتوانید از وازلین یا سایر کرمهای مخصوص نوزاد که ضد حساسیت هستند استفاده کنید و قسمت زیر بینی را با مقداری کرم مخصوص نوزاد یا وازلین مرطوب نگه دارید. این کار را چند بار در طول روز انجام دهید. ضد آفتاب مخصوص نوزاد را هم در زمستان فراموش نکنید.
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