شرمن:ایران صدها دانشمند اتمی دارد 

ایسنا: وندی شرمن در گفتوگو با شبکه العربیه که در مقر وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن انجام شد، بیان کرد که این توافق شامل محدود کردن غنیسازی تا 5 درصد، تبدیل اوانیوم غنیشده 20 درصدی به درصد پایین و بازرسی از تاسیسات هستهای از جمله اراک، فردو و نطنز است.
وی در ادامه با اطمینان بخشی به افکار عمومی کشورهای عربی در قبال آنچه گروه 1+5 با ایران انجام میدهد، گفت: ما به اعتماد تکیه نمیکنیم بلکه به تحقیق و نظارت تکیه داریم.
شرمن افزود که ایران میداند چگونه چرخه سوخت را راهاندازی کند. این کشور صدها دانشمند اتمی دارد و میداند که چگونه به غنیسازی اورانیوم بپردازد. از این رو ما نمیتوانیم آنها را از این شناخت محروم کنیم. اگر هم همه سایتها و تاسیسات ایرانیها تخریب و از بین برده شوند، ایرانیها باز هم میتوانند آنها را بازسازی کنند.
وی با بیان این که 1+5 با بررسی مساله نیاز ایران به غنیسازی موافقت کرده است، مدعی شد که آنچه در متن توافق به آن اشاره شده این است که "برنامهی غنیسازی مورد توافق بسیار محدود است". همچنین آمریکا دلیلی نمیبیند که ایران رآکتور آب سنگین دراختیار داشته باشد تنها عامل برای داشتن این گونه رآکتورها، عامل نظامی و غیر مسالمتآمیز است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر جهان بمب هستهیی را با اعمال نفوذ ایران در خاورمیانه معاوضه کند چه؟ بیان کرد: فکر نمیکنم که چنین چیزی مطرح باشد.معتقدم قبل از هرگونه تعامل با ایران در هر زمینه دیگری، راه بسیار طولانی است.
رییس هیات مذاکره کننده آمریکایی ادامه داد: میدانم که دوستانم در کشورهای حوزه خلیج (فارس) نگران آن هستند که مذاکرات با ایران به بروز ناامنی در منطقه منجر خواهد شد و ما در کنار ایران خواهیم بود و کشورهای این حوزه از نتایج آن رنج خواهند برد اما میخواهم بسیار صریح باشم تنها مذاکراتی که گروه 1+5 انجام میدهد در خصوص برنامه هستهیی ایران است.
وی مدعی شد که از قبل ایران میخواست که مسایل مختلف دیگر را مورد بررسی قرار دهد اما هر یک از اعضای 1+5 اعلام کردند که ما درباره بحرین، سوریه و مصر هرگز صحبت نخواهیم کرد مگر آنکه این کشورها به همراه سایر بازیگران منطقهای و همسایگان به این مذاکرات بپیوندند.
وی همچنین به نشستش با سفرای کشورهای حوزه خلیج فارس در واشنگتن اشاره و بیان کرد که در آن نشست به آنها اعلام کرده است که در نشستی غیر رسمی (میان ایران و آمریکا) مساله سوریه مطرح شد که ایرانیها سوال کردند چرا تحرکی در قبال برگزاری انتخابات در سوریه انجام نمیشود که به آنها گفته شد: ما نمیتوانیم در این جهت گام برداریم چرا که بشار اسد، رییس جمهور سوریه بر سازمان اطلاعات، امنیت، کشور و همچنین همه وزارتخانهها تسلط دارد و نمیتواند انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار شود.
شرمن افزود که واشنگتن به بیانیه ژنو متعهد است در حالی که ایران به شبه نظامیان موجود در داخل سوریه و همچنین حزب الله کمک مالی میکند.
وی که بخش اصلی گفتوگویش به تعهد آمریکا به متحدانش در منطقه اختصاص داشت، گفت که امنیت خلیج (فارس) برای آمریکا بسیار مهم است و از نزدیک تنگه هرمز را زیر نظر دارد.
مذاکره کننده ارشد آمریکا افزود: ما در آنجا (تنگه هرمز) "قدرت آمادهای" در اختیار داریم چرا که میدانیم اگر این تنگه بسته شود مشکلات تجاری بزرگی برای همه کشورهای حوزه خلیج (فارس) و جهان به وجود خواهد آمد.
وی در ادامه همسایگان ایران را به بیان آنچه که درخصوص این توافق فراگیر به آن فکر میکنند، دعوت کرد و گفت: "ما در این مذاکرات پیشرفت میکنیم و به زودی نیز آغاز خواهد شد."
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