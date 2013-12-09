ظریف در مراسم تشییع ماندلا

ایسنا: وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در مراسم تشییع پیکر نلسون ماندلا، نماد صلح و رهبر ضد آپارتاید و رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوبی، امشب به آفریقای جنوبی سفر می‌کند.



وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی اعلام کرده است که تاکنون 60 تن از رهبران کشورها و مقامات کشورهای جهان برای شرکت در مراسم بزرگداشت نلسون ماندلا اعلام حضور کرده‌اند.



بسیاری از رهبران جهان در مراسم گرامیداشت یاد نلسون ماندلا که روز سه شنبه در ورزشگاه "soccer City" برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد.



گروه کوچکی نیز برای شرکت در مراسم تشییع جنازه ماندلا که یکشنبه برگزار خواهد شد به روستای محل تولد وی سفر خواهند کرد.



حضور باراک اوباما و سه تن از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، دیلما روسف، رئیس‌جمهور برزیل، فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل، اخضر الابراهیمی، فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه، ماری رابینسون، اولین رئیس جمهور ایرلند و کمیسیونر ارشد سازمان ملل در حقوق بشر، مارتی آهتیساری، رئیس جمهوری سابق فنلاند، یواخیم گائوک رییس جمهور آلمان، خوزه مانوئل باروسو رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، ویلم الکساندر پادشاه هلند و شاهزاده فیلیپ ولیعهد اسپانیا نیز در این مراسم قطعی شده است.



میت انکوآنا ‌ماشابانه، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی در کنفرانسی خبری گفت، علاقه و تمایل بی‌نظیر برای شرکت در مراسم تشییع جنازه نلسون ماندلا که پنج شنبه شب فوت کرد، وجود دارد.



بیش از 2500 خبرنگار از سراسر جهان این مراسم را پوشش می‌دهند.