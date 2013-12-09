بررسی شهریه مدارس دولتی در مجلس

فارس: عبدالرضا بزرگنژاد، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: در جلسات گذشته این کمیسیون، نمایندگان مجلس به انتصابات اخیر وزیر آموزش و پرورش در انتخاب مدیران آموزش و پرورش استانها اعتراض داشته و ابراز نگرانی کردند.
وی ادامه داد: روز سهشنبه وزیر آموزش و پرورش برای پاسخگویی به سؤالات دو نفر از نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس حضور خواهد داشت.
دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اخذ اجباری وجه در یکی از مدارس دولتی در استان تهران از دیگر مواردی بود که در کمیسیون مطرح شد؛ این مدرسه وجهی به مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان تعیین کرده بود و دانشآموزانی که این مبلغ را پرداخت نکرده بودند با آنها برخورد شده بود.
وی اضافه کرد: مقرر شد یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این موضوع را بررسی کرده و گزارشهای خود را به این کمیسیون اعلام کند.
