روحانی پاسخ گستاخی اوباما را بدهد

فارس: وی اضافه کرد: اوباما طی این اظهارات بدون هیچ واهمه‌ای و با کمال گستاخی و بی‌ادبی جملاتی را درباره ملت ایران به کار برد که نه تنها در شأن ایرانیان نبود بلکه انگار نه انگار که ایران با 1+5 در حال مذاکره است.

نماینده مردم تهران در مجلس در بیان بخشی از اظهارات اخیر رئیس‌جمهو‌ر آمریکا اظهار داشت: اینکه حق غنی‌سازی را به ایران نداده و نخواهیم داد و اجازه نمی‌دهیم رآکتور آب سنگین اراک فعالیت کند و البته اینکه به ایران و رئیس‌جمهور آن اعتماد نداریم از جمله اظهارات اخیر اوباما است.

بذرپاش در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس، ‌اظهار داشت: جملات از این دست آن هم در شرایطی که تیم مذاکره‌کننده ایران در حال مذاکره فشرده با 1+5 است و آمریکا یکی از اعضای این گروه است، بسیار جای تعجب دارد.

وی با بیان اینکه نمی‌دانم چگونه رئیس‌جمهور آمریکا این سخنان را بیان کرد، اظهار داشت: اظهارات اوباما در نوع خود بی‌سابقه است و جا دارد که آقای روحانی یا حداقل تیم هسته‌ای کشورمان پاسخ این توهین‌‌ها را بدهند.

بذرپاش با تأکید بر اینکه سکوت برابر توهین‌های اوباما نمی‌تواند منافع ایران را تأمین کند، خاطرنشان کرد: نباید کسی تردید کند که دستاوردهای ایران و اقتدار کشورمان طرف خارجی را به پای میز مذاکره کشاند و اگر ایران در چنین وضعیتی است نباید اجازه دهیم کسی اینچنین گستاخانه درباره ما سخن بگوید.

وی با بیان اینکه عملکرد و اقدامات هر فردی در تاریخ می‌ماند، تصریح کرد: تاریخ درباره عملکردها قضاوت می‌کند و با توجه به این موضوع که دیگر هیچ سکوتی جایز نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ‌رئیس‌جمهور آمریکا نه تنها ملت ایران را تهدید می‌‌کند بلکه بی‌محابا تهدیدهای خود را تکرار می‌کند که حداقل پاسخ به این اظهارات می‌تواند پاسخ رئیس‌جمهور کشورمان به اظهارات بی‌ادبانه رئیس‌جمهور مؤدب! آمریکا باشد.

براساس این گزارش، «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه هفته جاری با حضور در دهمین نشست سالانه مجمع «سابان» تحت عنوان «روابط آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه‌ای پویا» گفت: با وجود آنکه هیچ گزینه‌ای را از روی میز برنداشته، اما بر آزمودن مسیر دیپلماتیک تأکید دارد.

وی همچنین منکر به رسمیت شناخته شدن حق ایران برای غنی‌سازی در توافقنامه ژنو شد.

اوباما در ادامه مدعی شد که روی کار آمدن «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران در نتیجه اعمال تحریم‌های جهانی علیه این کشور بوده، اما گفت: البته این به این معنی نیست که ما باید به او یا هرکه در ایران است، اعتماد کنیم، به هر حال آن‌ها قسم خورده‌اند که علیه ما و بسیاری از ارزش‌هایی که ما اینجا داریم کار کنند.