فارس: موضوع «حذف پولدارها» یا همان طبقات پر درآمد جامعه از دریافت یارانه موضوعی است که از زمان باز شدن پرونده قانون یارانه‌ها در بازه زمانی مختلف به شیوه‌های گوناگون مطرح می‌شود.

این موضوع آخرین بار در زمان بررسی لایحه اصلاحیه بودجه سال 92 در مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه خانه ملت مطرح شد.

اعضای کمیسیون معتقد بودند که با توجه به رقم بالای پرداخت یارانه‌ها بهتر است دهک‌های بالای جامعه از لیست یارانه بگیران حذف شوند تا بار مالی پرداخت یارانه از دوش دولت برداشته شده و صرفه‌جویی‌ها برای توسعه کشور صرف شود.

طرح این پیشنهاد در زمان اصلاحیه لایحه بودجه 92واکنش‌های مختلفی را از سوی کارشناسان، صاحب‌نظران، سایر نمایندگان و همچنین دولت به عنوان مجری قانون هدفمندی در پی داشت. از یک سو برخی نمایندگان بر این نکته تأکید داشته‌اند که باید افراد پر درآمد جامعه از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند و از سوی دیگر دولت اعلام می‌کرد که شناسایی دهک‌های پردرآمد و همچنین حذف آنها از لیست یارانه بگیران اقدام زمان‌بری است که در این راستا باید زمان کافی به دولت داده شود.

بحث‌های پیرامون این موضوع تا زمان بررسی لایحه اصلاحیه بودجه در صحن علنی مجلس ادامه داشت و مخالفان و موافقان این اقدام بر مواضع خود تأکید داشتند که در نهایت در صحن علنی مجلس و در هنگام بررسی لایحه اصلاحیه بودجه آن هم در حالیکه حذف دهک‌های پر درآمد جامعه پیش از آن در کمیسیون برنامه و بودجه خانه ملت به تصویب رسیده بود، نتوانست رأی مثبت نمایندگان را به همراه داشته باشد و پرونده حذف پر درآمدها از لیست یارانه‌بگیران در سال 92 بسته شد.

البته بحث حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه هنوز در بودجه 93 مطرح است و به نظر می‌رسد با توجه به بار مالی پرداخت یارانه به تمامی متقاضیان و تأکید برخی از نمایندگان بر این اقدام مجدداً شاهد پرداختن به این مسئله در زمان بررسی لایحه بودجه 93 خواهیم بود.

حال به سراغ وکلای ملت رفتیم تا از آنها جویا شویم که آیا یارانه دریافت می‌کنند یا نه؟ و در صورت دریافت، تمایلی برای حذف داوطلبانه اسم خود از لیست یارانه‌بگیران دارند؟ و در نهایت چه توصیه‌ای به اقشار پر درآمد دارند؟