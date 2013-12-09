  1. مجله مهر
  2. دیگر رسانه‌ها
۱۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۴

نمایندگانی که یارانه نمی‌گیرند

 زمزمه حذف برخی دهک‌ها از دریافت یارانه مجددا با ارائه قانون بودجه سال ۹۳ شنیده می‌شود، موضوعی که مخالف و موافقانی در دولت و مجلس دارد.

فارس: موضوع «حذف پولدارها» یا همان طبقات پر درآمد جامعه از دریافت یارانه موضوعی است که از زمان باز شدن پرونده قانون یارانه‌ها در بازه زمانی مختلف به شیوه‌های گوناگون مطرح می‌شود.

این موضوع آخرین بار در زمان بررسی لایحه اصلاحیه بودجه سال 92 در مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه خانه ملت مطرح شد.

اعضای کمیسیون معتقد بودند که با توجه به رقم بالای پرداخت یارانه‌ها بهتر است دهک‌های بالای جامعه از لیست یارانه بگیران حذف شوند تا بار مالی پرداخت یارانه از دوش دولت برداشته شده و صرفه‌جویی‌ها برای توسعه کشور صرف شود.

طرح این پیشنهاد در زمان اصلاحیه لایحه بودجه 92واکنش‌های مختلفی را از سوی کارشناسان، صاحب‌نظران، سایر نمایندگان و همچنین دولت به عنوان مجری قانون هدفمندی در پی داشت. از یک سو برخی نمایندگان بر این نکته تأکید داشته‌اند که باید افراد پر درآمد جامعه از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند و از سوی دیگر دولت اعلام می‌کرد که شناسایی دهک‌های پردرآمد و همچنین حذف آنها از لیست یارانه بگیران اقدام زمان‌بری است که در این راستا باید زمان کافی به دولت داده شود.

بحث‌های پیرامون این موضوع تا زمان بررسی لایحه اصلاحیه بودجه در صحن علنی مجلس ادامه داشت و مخالفان و موافقان این اقدام بر مواضع خود تأکید داشتند که در نهایت در صحن علنی مجلس و در هنگام بررسی لایحه اصلاحیه بودجه آن هم در حالیکه حذف دهک‌های پر درآمد جامعه پیش از آن در کمیسیون برنامه و بودجه خانه ملت به تصویب رسیده بود، نتوانست رأی مثبت نمایندگان را به همراه داشته باشد و پرونده حذف پر درآمدها از لیست یارانه‌بگیران در سال 92 بسته شد.

البته بحث حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه هنوز در بودجه 93 مطرح است و به نظر می‌رسد با توجه به بار مالی پرداخت یارانه به تمامی متقاضیان و تأکید برخی از نمایندگان بر این اقدام مجدداً شاهد پرداختن به این مسئله در زمان بررسی لایحه بودجه 93 خواهیم بود.

حال به سراغ وکلای ملت رفتیم تا از آنها جویا شویم که آیا یارانه دریافت می‌کنند یا نه؟ و در صورت دریافت، تمایلی برای حذف داوطلبانه اسم خود از لیست یارانه‌بگیران دارند؟ و در نهایت چه توصیه‌ای به اقشار پر درآمد دارند؟ 

 

نام و حوزه انتخابیه

وضعیت یارانه

توضیحات

غلامعلی حدادعادل(تهران)

دریافتم نمی‌کنم

 

بهتر است اقشاری که نیاز واقعی به گرفتن یارانه ندارند از دریافت یارانه به صورت داوطلبانه انصراف دهند تا صرفه‌جویی‌ها برای توسعه کشور هزینه شود.

 

الیاس نادران (تهران)

دریافت نمی‌کنم

 

 

معتقدم جزء گروه یارانه‌بگیران نیستم؛ عده‌ای تصورشان این است که باید این حق را گرفته و خودشان بین فقرا توزیع کنند اما این حقی است که دولت خود باید آن را تقسیم کند. بنابراین افرادی که دارای تمکن مالی هستند نباید این یارانه را دریافت کنند.

 

 

مسعود پزشکیان (تبریز)

دریافت نمی‌کنم

 

قانون باید به صورتی باشد که یارانه را در اختیار نیازمندان قرار دهد. مجری نباید یارانه را به افرادی که نیازمند نیستند بدهد تا شاهد باشیم برخی نیازمندان دچار مشکلاتی شوند. در واقع ما هدفمندی را دنبال نکرده‌ایم و فقط پول پخش کرده‌ایم.

 

 

حسین مظفر (تهران)

دریافت می‌کنم

 

علت ثبت نام نه برای پول بود بلکه زمانی رئیس‌جمهور وقت خواهش کرد که افراد شرکت کنند. من آن زمان نمی‌دانستم برای یارانه ثبت می‌کنم. هر زمان قطع شود من استقبال می‌کنم. دولت باید اسامی پردرآمدها را از لیست یارانه‌بگیران حذف کند.

 

 

مصطفی رحماندوست (تهران)

دریافت نمی‌کنم

 

اقشار پردرآمد به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.

 

 

علیرضا سلیمی (محلات)

دریافت نمی‌کنم

 

اقشار پردرآمد از دریافت یارانه انصراف دهند تا یارانه به اقشار ضعیف‌تر تعلق گیرد.

 

 

محمد اسماعیل کوثری (تهران)

دریافت نمی‌کنم

اقشار پر درآمد از دریافت یارانه انصراف بدهند.

 

 

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی (تهران)

دریافت نمی‌کنم

هدف از یارانه این بود که اقشار کم‌درآمد مقابل تغییرات قیمت بتوانند با مبلغ پول یارانه برخی هزینه‌ها را جبران کنند. در این بین افرادی هستند که تغییرات قیمت تأثیری در زندگی آنان ندارد پس بهتر است آنها یارانه دریافت نکنند.

 

 

غلامرضا کاتب (گرمسار)

دریافت می‌کنم

 

 

«آماده انصراف ازدریافت یارانه هستم»

بهترین راه برای اقشار پردرآمد اعلام انصراف از دریافت یارانه است.

 

 

غلامرضا تاج‌گردون (گچساران)

دریافت می‌کنم

 

 

«کارتم را به یک خانواده فقیر داده‌ام»

اگر بتوان مکانیزمی طراحی کرد که یارانه به اقشار پردرآمد پرداخت نشود بهتر است.

 

 

نادر قاضی‌پور (ارومیه)

دریافت نمی‌کنم

 

اقشار پردرآمد به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند تا بتوان این پول را به مردم مستضعف داد.

 

 

 

احمدرضا دستغیب (شیراز)

دریافت نمی‌کنم

 

 

یارانه فرصتی برای اقشار کم درآمد جامعه است و اگر در چنین شرایطی پردرآمدها به صورت داوطلبانه انصراف دهند شرایط برای توجه به طبقات جامعه فراهم می‌شود البته اگر اقشار پردرآمد انصراف ندهند وظیفه حکومت است تصمیمی در اینباره اتخاذ کند.

 

مرتضی آقاتهرانی (تهران)

دریافت نمی‌کنم

 

دریافت یارانه از سوی اقشار پردرآمد اشتباه است و بهتر است پردرآمدها اجازه دهند یارانه بهکم‌درآمدها پرداخت شود.

 

 

محمدحسین فرهنگی (تبریز)

دریافت نمی‌کنم

 

راه‌های روشنی برای به دست آوردن درآمدهای بالا وجود دارد و می‌توان بدون نگران کردن اقشار ضعیف یارانه پردرآمدها را به مرور قطع کرد.

 

 

محمدعلی بزرگواری (کهگیلویه)

دریافت نمی‌کنم

 

آنهایی که می‌توانند مخارج خود را با درآمدشان تأمین کنند به صورت داوطلبانه یارانه نگیرند تا دولت بتواند این پول را در کارهای عمرانی و زیرساختی هزینه کند.

 

 

عبدالوحید فیاضی (نور و محمودآباد)

دریافت می‌کنم

 

می‌خواهم به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه اعلام انصراف کنم بهتر است اقشار پردرآمد هم داوطلبانه از دریافت یارانه اعلام انصراف کنند.

 

 

کمال‌الدین پیرمؤذن (اردبیل)

دریافت می‌کنم

 

به دنبال اعلام انصراف از دریافت یارانه هستم اقشار پر درآمد هم با اعلام انصراف داوطلبانه اجازه دهند این پول‌ها توسط دولت به سمت تولید برود.

 

 

امیرعباس سلطانی (بروجن)

دریافت نمی‌کنم

 

اقشار پردرآمد با یک از خود گذشتگی و به خاطر اقشار آسیب‌پذیر به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.

 

 

اللهیار ملک‌شاهی (کوهدشت)

دریافت نمی‌کنم

 

کسانی که نیاز ندارند یا نیاز کمتری دارند یارانه نگیرند تا در توسعه کشور به کار گرفته شود.

 

 

علیرضا محجوب (تهران)

دریافت نمی‌کنم

 

اقشار پردرآمد و ثروتمندان به صورت داوطلبانه انصراف دهند.

 

 

اسماعیل جلیلی (مسجدسلیمان)

دریافت نمی‌کنم

 

انتظار می‌رود اقشار پردرآمد به نفع اقشار آسیب‌پذیر به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.

 

 

ایرج ندیمی (لاهیجان)

دریافت نمی‌کنم

 

هیچ پردرآمدی به یارانه احتیاج ندارد. پس بهتر است دریافت نکند.

 

 

زهره طبیب‌زاده (تهران)

دریافت نمی‌کنم

 

«سرپرست خانواده دریافت نمی‌کند»

پردرآمدها با توجه به شرایط اقتصادی به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.

 

 

علی‌اصغر زارعی (تهران)

دریافت نمی‌کنم

 

اقشار پردرآمد با توجه به شرایط کشور از دریافت یارانه انصراف دهند تا بتوان این مبالغ را به فقرا داد.

 

 

عزت‌الله یوسفیان‌ملا (آمل)

دریافت نمی‌کنم

 

این وجوه اسمش یارانه است، نه حقوق و نه مزایا؛ یارانه را کسی می‌گیرد که نیازمند است و آنهایی که نیازمند نیستند بهتر است یارانه نگیرند.

 

 

سیدمحمود نبویان (تهران)

دریافت می‌کنم

 

«به دنبال انصراف از دریافت یارانه هستم»

در همان زمان به دولت احمدی‌نژاد هم گفتم که شما باید یارانه بخشی از جامعه (ثروتمندان) را قطع کنید. راه برای قطع کردن هست اما باید دقت لازم این کار را دنبال کرد.

 

 

قاسم جعفری (بجنورد)

دریافت نمی‌کنم

دولت و مجلس بایدچند دهک بالا و پردرآمد را حذف کنند تا بتوان مبالغ صرفه‌جویی را برای کشور هزینه کرد.

 

 
 
 

 

کد مطلب 2405652

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها