کاهش نرخ بانکی دلار

ایرنا: نرخ دلار آمریکا امروز با 18 ریال افت 24,792 ریال، نرخ پوند انگلیس با 257 ریال رشد 40,799 ریال و قیمت یورو نیز با 103 ریال افزایش 34,103 ریال تعیین شد.

فرانک سویس 27,876 ریال، کرون سوئد 3,801 ریال، کرون نروژ 4,046 ریال، کرون دانمارک 4,572 ریال، روپیه هند 405 ریال، درهم امارات متحده عربی 6,749 ریال، دینار کویت 87,671 ریال، یکصد روپیه پاکستان 22,919 ریال، یکصد ین ژاپن 24,004 ریال، دلار هنگ کنگ 3,198 ریال، ریال عمان 64,450 ریال، دلار کانادا 23,315 ریال، راند آفریقای جنوبی 2,392 ریال، لیر ترکیه 12,198 ریال، روبل روسیه 759 ریال و ریال قطر 6,810 ریال قیمت خورد.

قیمت یکصد دینار عراق 2,132 ریال، لیر سوریه 220 ریال، دلار استرالیا 22,576 ریال، ریال سعودی 6,610 ریال، دینار بحرین 65,744 ریال، دلار سنگاپور 19,845 ریال، ده روپیه سریلانکا 1,896 ریال، یکصد روپیه نپال 24,941 ریال، یکصد درام ارمنستان 6,094 ریال، یوان چین 4,083 ریال، یکصد بات تایلند 77,182 ریال، رینگیت مالزی 7,746 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 23,542 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 16,057 ریال، افغانی افغانستان 457 ریال، منات آذربایجان 31,609 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,636 ریال، سامانی تاجیکستان 5,193 ریال و بولیوار ونزوئلا 3,943 ریال تعیین شد.