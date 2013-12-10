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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۸

آغاز دادگاه اختلاس از بیمه‌ایران

دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اختلاس از بیمه ایران آغاز به کار کرد و با توجه به جایگزینی یکی از اعضای هیئت قضایی، تمام متهمانی که روز گذشته تفهیم اتهام شده بودند، مجددا تفهیم اتهام خواهند شد.

تسنیم: لحظاتی پیش دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اختلاس از بیمه ایران آغاز به کار کرد.
همچنین با توجه به فوت پدر یکی از اعضای هیئت قضایی دادگاه فرد دیگری جایگزین وی شد و به گفته قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برای سیر مراحل قانونی تمام متهمانی که روز گذشته تفهیم اتهام شده بودند، مجدداً تفهیم اتهام خواهند شد.

کد مطلب 2405662

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