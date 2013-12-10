دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اختلاس از بیمه ایران آغاز به کار کرد و با توجه به جایگزینی یکی از اعضای هیئت قضایی، تمام متهمانی که روز گذشته تفهیم اتهام شده بودند، مجددا تفهیم اتهام خواهند شد.