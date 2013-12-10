ایسنا: مخاطبان شبکه «بی‌بی‌سی» به مدیر خبری این شبکه تلویزیونی برای تمرکز بر اخبار مرتبط با درگذشت رهبر سیاهان آفریقا در مبارزه با آپارتاید اعتراض کردند و این مدیر هم از اقدام خود دفاع کرد.

به گزارش گاردین، «جیمز هاردینگ»، مدیر خبری «بی‌بی‌سی» 850 نامه‌ی شکایت از مخاطبان خود دریافت کرد که چرا این شبکه تلویزیونی بیش از اندازه به خبر مرگ چهره مردمی آفریقای‌جنوبی پرداخته و نسبت به اخبار طوفان‌های شدید سواحل شرقی انگلیس اجحاف کرده است.

هاردینگ در واکنش به شهروندان معترض انگلیسی عذرخواهی کرد و گفت: ماندلا انسانی بسیار بزرگ و مهم‌ترین مقام دولتی 100 ساله گذشته بود. نیازی نیست درباره اهمیت این چهره سرشناس صحبت کنیم، چراکه او آزادی، عدل، صلح و فداکاری را برای همگان تعریف کرد. اهمیت پرداختن به زندگی و مرگ او برای همه ما امری روشن است.

«هاردینگ» همچنین گفت، دغدغه مردم را به خوبی درک می‌کند، اما بی‌بی‌سی سرویس‌های دیگری همچون رادیوی محلی و بی‌بی‌سی آنلاین هم دارد.

شبکه بی‌بی‌سی پنجشنبه‌شب بازپخش سریال «پسران آقای براون» که دو میلیون و 800 هزار بیننده داشت را قطع کرد تا خبر فوری درگذشت نلسون ماندلا را به روی آنتن ببرد.

جالب اینکه در سال 1990 هم 500 مخاطب بی‌بی‌سی معترض بودند که چرا این شبکه برای خبر آزادی ماندلا از زندان، برنامه روتین خود را قطع کرد.