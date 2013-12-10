اختلاس 199 میلاردی در گمرک جنوب

فارس: عزت‌الله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ضمن اشاره به جلسه ديروز اين ستاد به رياست جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور گفت: در اين جلسه علوي وزير اطلاعات، ولي‌الله سيف رئيس بانک مرکزي و معاونين ايشان، رئيس سازمان امور مالياتي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور،‌ دادستان تهران و آقاي رئيسي معاون اول قوه قضائيه حضور داشتند.

اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به دستور کار اين جلسه گفت: در ابتدا آقاي سيف گزارشي از بحث معوقات بانکي و نحوه وصول آن به ستاد ارائه کردند که آخرين مبلغ معوقات بانکي در حدود 75 هزار ميليارد تومان است.

يوسفيان ملا گفت: همچنين درباره ساماندهي حساب‌هاي مرتبط با خزانه‌داري نيز بحث شد چرا که تمام درآمدهاي کشور به يک حساب غير قابل برداشت در بانک مرکزي واريز مي‌شود.

وي افزود: تعدد اين حساب‌ها سبب شده بود تا بحث ساماندهي آنها مورد توجه قرار بگيرد.

اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين به بررسي يکي از مفاسد اقتصادي در يکي از گمرکات جنوب پرداخت و گفت: مبلغ اين فساد در حدود 199 ميليارد تومان بوده است که در يکي از گمرکات جنوب اتفاق افتاده است.

يوسفيان ملا گفت:‌خوشبختانه عوامل اين اختلاس دستگير شده‌اند و يک نفر هم فراري است که براي وي قرار تعقيب صادر شده است.

اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين درباره مصوبات اين ستاد گفت: خوشبختانه امروز تصميمات خوبي درباره ساماندهي بحث وثيقه‌هاي بانکي گرفته شد تا مبلغ آنها با مبلغ وام تناسب داشته باشد.

يوسفيان ملا گفت: همچنين قرار شد تا رئيس بانک مرکزي هر ماه گزارشي درباره موانع وصول معوقات بانکي ارائه نموده تا اگر مشکلي وجود دارد رفع شود.

وي افزود: همچنين قرار شد تا سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي براي جمع‌آوري اطلاعات کساني که اقدام به گرفتن وام از دستگاه قضايي کرده‌اند، تکميل شود.

يوسفيان ملا تصريح کرد:‌ البته اين سامانه هم اکنون در بسياري از بانک‌ها ايجاد شده است اما بايد تکميل و به برخي سازمان‌ها همچون سازمان امور مالياتي متصل شود.