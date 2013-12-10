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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۳۸

پلاکاردهای جالب یک مراسم/تصاویر

پلاکاردهای جالب یک مراسم/تصاویر

مراسم هفته دانشجو در دانشگاه خواجه نصیر طوسی با حاشیه های تصویری جالبی همراه بود.

مجله مهر: بعدازظهر دیروز، دانشگاه خواجه نصیر طوسی در تهران، پذیرای مراسم هفته دانشجو بود. این مراسم، البته یک مهمان ویژه هم داشت . یعنی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست. «معصومه ابتکار» در مراسم دیروز درمیان دانشجویان حاضر شد و سخنرانی کرد. حاشیه های تصویری این مراسم اما، جالب تر از متن ان بود. شعارهایی که توسط دانشجویان نوشته شده بود و به رسم چنین مراسمی بالا گرفته می شد تا دوربین ها، ان را ثبت کند و احتمالا سخنران هم آن شعارها را ببیند. چندتا از شعارنوشته های جالب دانشجویان در مراسم دانشگاه خواجه نصیر را که عکاس خبرگزاری مهر آنها را شکار کرده، ببینید:

گزارش تصویری کامل این مراسم را هم اینجا می توانید ببینید:

کد مطلب 2405670

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