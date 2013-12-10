مجله مهر: دو روز بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، نمایندگان معترض تهدید کرده اند اگر سهم استان شان در این بودجه در نظر گرفته نشود، استعفا می دهند. تهدیدی که از خوزستان شروع شد و به آذربایجان غربی و لرستان رسید.

صبح امروز، سید شریف حسینی، عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با تایید استعفای دسته جمعی 18 نماینده این استان گفت: «اعتراض این 18 نماینده به اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 93 برای استان خوزستان است و نامه استعفای دسته‌جمعی هم تقدیم هیات رییسه مجلس شده است.»

حضور ما ضرورتی ندارد

نماینده خوزستان اگرچه منتفی شدن این استعفا را مشروط به تجدیدنظر در اعتبارات استان خوزستان می داند اما باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشته معتقد است که این اختلاف، با مدیریت قابل حل است.

به گفته حسینی، نمایندگان خوزستان در بررسی اولیه بودجه 93 متوجه شده اند که اعتبارات منظور شده برای استان خوزستان به نسبت سایر استان‌ها کاهش شدیدی داشته است. او می گوید: «در مورد برخی استان‌های دیگر هم این کاهش وجود داشته اما به خوزستان ظلم مضاعفی شده است. از جمله فولاد خوزستان که به فروش رفته، اعتبارش را به جاده تهران شمال و بخشی به متروی تهران پرند اختصاص داده شده و پولی که مربوط به استان خوزستان بوده در این استان هزینه نشده است در حالی که سایر شرکت‌ها وقتی به فروش می‌رسند با پولش در همان استان شرکت خریداری می‌کنند.»

حسینی معتقد است با این حساب حضور آنها به عنوان نمایندگان خوزستان در مجلس ضرورتی ندارد و استعفای دسته‌جمعی نمایندگان استان به همین دلیل تقدیم هیات رییسه شده است.

بعد از این استعفا، محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان هم مجلس را تهدید به استعفا کرد. بهانه استعفای این نماینده، تامین نشدن بودجه سد "سیمینه" بوکان در لایحه بودجه 93 بود.

لرستانی‌ها هم شاکی شدند

اما ماجرا به همین جا ختم نشد. چند دقیقه بعد، یکی از اعضای مجمع نمایندگان استان لرستان به بهانه پیش بینی نشدن ردیف مربوط به مناطق محروم در لایحه بودجه 93 مجلس را تهدید به استعفای 8نفر از نمایندگان لرستان کرد.

ایرج عبدی گفت: براساس ماده 180 قانون برنامه پنجم دولت می‌بایست دو درصد بودجه عمومی 220 هزار میلیاردتومانی یعنی 4000 میلیارد تومان برای استان محروم لحاظ می‌کرد که این اتفاق نیفتاده است و با توجه به اینکه این تنها ردیف مربوط به مناطق محروم در بودجه است ما به عنوان نمایندگان استان لرستان که از استان‌های محروم کشور به حساب می‌آید نمی‌توانیم از حق قانونی عدول کنیم.

نماینده خرم‌آباد هم در جمله ای مشابه نماینده خوزستان گفت: اگر در مورد اعتبار استان در بودجه تجدید نظر صورت نگیرد ماندن ما در مجلس فایده ندارد.