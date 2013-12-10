خبرآنلاین: حاضران دومین جلسه دادگاه اختلاس بیمه هم شاهد تکذیب و اقرار به بی اطلاعی متهمان بودند.

دادگاه اختلاس از بیمه در حالی آغاز شده است که نوبت به رسیدگی به پرونده متهمی رسیده است که اقدام به پولشویی به مبلغ یک میلیارد و 785 میلیون تومان کرده است.

به گزارش فارس، این در حالی است که این متهم زن این پرونده، همچنین به عنوان معاونت در اختلاس هم متهم شده و برایشان قرار مجرمیت صادر شده است.

پس از قرائت کیفرخواست متهم در جایگاه قرار گرفت و قاضی از وی درباره پذیرش اتهاماتش سوال پرسید که وی اتهامات را نپذیرفت و گفت: قبول ندارم.

این فرد در دفاع از خودش مدعی شد من فقط به همراه شوهرم به داخل بانک می‌رفتیم و چک ها را به حسابم میخواباندم و 2 روز بعد آنها را تحویل می گرفتم و به شوهرم میدادم.

وی افزود: من نمیدانستم چک ها متعلق به چه کسی است و در این پرونده هیچ کار خاصی انجام ندادم که مجرمانه باشد.

پس از رسیدگی به اتهامات فرد مزبور همسر وی به عنوان متهم در جایگاه قرار گرفت.

نماینده دادستان در دادگاه اتهامات او را را شامل پولشویی به مبلغ 829 میلیون و 895 هزار ریال عنوان کرد و گفت: متهم در اختلاس نیز معاونت داشته است.

اما متهم در جایگاه قرار گرفته و در مقابل قاضی کشکولی مدعی شد اتهاماتش را قبول ندارد و پولشویی نکرده است.

این فرد ادامه داد: من فقط نقد کننده چک ها هستم وفقط اظهارات خودم را در مرحله قبلی دادگاه قبول دارم.

پس ازاین متهم نوبت به اتهامات مرد38 سالهای رسید که به گفته نماینده دادستان در زمان قرائت کیفرخواست ، مبلغ یک میلیارد و 745 میلیون ریال پولشویی کرده و 10 میلیون تومان مال نامشروع تحصیل کرده است.

متهم در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به قاضی پرونده مبنی بر پذیرش اتهاماتش گفت: من هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم

قاضی خطاب به متهم گفت: هم شما و هم برخی دیگر از متهمان اظهاراتی را مطرح می‌کنید که از لحاظ عرف اجتماعی تناقض دارد.

داماد پای پدرزن را به دادگاه باز کرد

یکی از متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران پیرمرد ۷۵ ساله‌ای است که به خاطر دامادش پایش در این پرونده باز شده است.

این فرد پدر زن یکی دیگر از متهمان است که به اتهام معاونت و پولشویی از سوی دادسرای تهران مجرم شناخته شده است.

در بخش‌هایی از کیفرخواست این فرد آمده است نامبرده متهم به پولشویی به مبلغ ۷۳۷ میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۵ میلیوت نومان است.

این متهم با حضور در جایگاه متهمان مدعی شد من هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم و همه اینها زیر سر دامادم است.

وی مدعی شد: ۳ فقره چک از که دامادم بود گرفتم که در طی سالهای متوالی بوده و پولهای ناشی از ان را هم دادم به خودش

این متهم گفت: وقتی چک ها را از او می گرفتم میدیدم که پشت نویسی شده و از من خواستند با مدارک شناسایی خودم فقط آن را به بانک بدهم.

وی ادامه داد: من اصلا از چک و کارهای بانکی اطلاعی ندارم و نمیدونستم دارم چه کاری میکنم حتی من در تهران جایی را هم بلد نیستم.

پایان دادگاه در ساعت 11:55

بالاخره روز دوم دادگاه اختلاس از بیمه ایران که ساعت 10:30 امروز برای رسیدگی به اتهامات 18 متهم در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شده بود، بعد از رسیدگی به اتهام 8 نفر از متهمین، به کار خود پایان داد.

در این نوبت رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه، 3 نفر از متهمان براساس اعلام قاضی دادگاه غیبت داشتند و خود را به دادگاه معرفی نکردند.

این متهمان که هر کدام به اتهام تحصیل مال نامشروع و پولشویی متهم شده‌اند در مواجهه با قاضی پرونده اتهامتشان را انکار کردند.

قاضی کشکولی بعد از استماع اظهارات متهمان ختم رسیدگی به پرونده را ساعت 11:55 اعلام کرد و گفت: نوبت بعدی دادگاه فردا ساعت 9:30 برگزار می‌شود.

همچنین ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران، هفته آینده و در 3 نوبت ادامه می‌یابد.