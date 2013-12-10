مهر: این مرجع تقلید در پاسخ عنوان کرده است:
عزيزان من! دليل آن روشن است و همان نشر گسترده فساد و انواع گناهان از اين طريق است.
زيرا فيس بوك مانند شهر بى در و دروازهاى است كه همه كس از دانشمندان و افراد نخبه گرفته تا دزدان و شيادان و كلاهبرداران و كسانى كه به انواع فساد آلودهاند، هر كدام در اين شهر مغازهاى دارند و در اين مغازهها گاه وسائل ضرورى زندگى و در بسيارى از موارد ابزار گناه و مفاسد و انحرافهاى اخلاقى فراگير و ايجاد اختلاف در ميان ملتها با برچسبهاى زيبا و پوششهاى فريبنده در اختيار همگان قرار مىگيرد.
حال اگر ورود در اين شهر براى همه ممكن شود از جوانان كم سن و سال گرفته تا بزرگسالان ناآگاه و غير آنها آيا هيچ فرد آگاهى مىتواند ورود به چنين شهرى را براى همه آزاد بگذارد؟
حتى جاسوسان و مفسدان فى الارض مىتوانند در اين شهر بى در و پيكر مبادله اطلاعات كنند و با رموز و اشاراتى بذر توطئه بپاشند. ما مىگوييم بايد بر مطبوعات و رسانهها به طور عام نظارتى باشد تا افراد فاسد و مفسد نتوانند از اين طريق جامعه را آلوده كنند.
با اين حال چگونه فيسبوك بايد از هر قيد و شرطى آزاد باشد، آيا آزادى بى قيد و شرط در دنيا داريم؟ پارهاى از محدوديتهاى غربى به هيچ وجه مشكلى را حل نمىكند و تكثير اشكال حلّ اشكال نيست.
آرى اگر ورود در اين شهر مخصوص افراد دانشمند و فرهيخته كه خوب و بد را كاملا مىشناسند و سره از ناسره را تشخيص مىدهند آن هم براى تحقيقات اجتماعى آزاد بود مانعى نداشت درست مانند كتب ضلال كه فقها مطالعه آن را براى عموم تحريم مىكنند ولى براى محققان مذهبى آزاد شمرده مىشود.
والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته
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